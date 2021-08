Bursa Asia Mixed di Awal Perdagangan

Senin, 30 Agustus 2021 | 08:03 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka bervariasi pada perdagangan Senin (30/8/2021). Jumat lalu, the Federal Reserve mengatakan akan mengurangi stimulus (tapering) akhir tahun, tetapi belum ada rencana kenaikan suku bunga dalam waktu dekat.

Nikkei naik 0,38% ke 27.747,5. S&P/ASX 200 turun 0,12%% ke 7.479,5. Kospi naik 0,42% ke 3.147,1.

Pelaku pasar menantikan laporan kinerja keuangan perusahaan pengiriman makanan Tiongkok Meituan.

Pemerintah Tiongkok juga disebut akan memperketat persyaratan perusahaan teknologi domestik yang ingin go public di pasar modal AS.

Dalam pertemuan tahunan the Fed di Jackson Hole, Wyoming, Powell mengatakan perekonomian AS telah mencapai titik di mana dukungan kebijakan tidak lagi dibutuhkan.

Hal ini berarti the Fed akan mengurangi program pembelian obligasi tiap bulan sebesar US$ 120 miliar sebelum akhir tahun ini, sepanjang pemulihan ekonomi AS masih berjalan. Namun, tapering tidak akan dibarengi dengan kenaikan suku bunga. Meskipun inflasi saat ini cukup solid di target 2%, tetapi the Fed masih merasa tingkat ketenagakerjaan belum mencapai titik maksimal.

Dengan berakhirnya pertemuan tahunan the Federal Reserve di Jackson Hole, maka fokus investor Wall Street untuk seminggu ke depan tertuju pada laporan ketenagakerjaan Agustus.

