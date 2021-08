IHSG Diproyeksikan Melemah, Simak Rekomendasi Saham Ini

Senin, 30 Agustus 2021 | 08:13 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan awal pekan, Senin (30/8/2021) diproyeksikan lanjutkan pelemahanya dengan terkoreksi ke level 5,980 hingga 6,014. Adapun level support 5,938,5,884 dan resistance 6,179,6,263.

Dalam riset harian, MNC Sekuritas menjelaskan, proyeksi ini didasarkan oleh IHSG pada perdagangan akhir pekan yang ditutup terkoreksi 0,3% ke level 6,041. Koreksi ini disebabkan oleh IHSG yang masih tertahan MA60 dan MA200.

Meski demikian, MNC Sekuritas, selama IHSG mampu bertahan di atas level support-nya maka indeks diperkirakan masih berpeluang menguat ke 6,090.

"Skenario terburuknya, bila menembus 5,938 maka akan mengarah ke 5,850-5,900 untuk membentuk wave E dari wave (X) pada pola triangle. Tetap waspadai support di 5,938," jelas MNC Sekuritas, Senin (30/8/2021).

Agar Tetap cuan, MNC Sekuritas menyarankan terapkan strategi buy on weakness pada beberapa saham sebagai berikut;

KAEF - Buy on Weakness (2,360)

KAEF ditutup terkoreksi 0,8% ke level 2,360 pada perdagangan Jumat kemarin (27/8). Selama KAEF tidak terkoreksi ke bawah 2,270 sebagai level supportnya, maka posisi KAEF saat ini sedang berada di awal wave 3. Hal ini berarti, KAEF berpeluang berbalik menguat.

Buy on Weakness: 2,310-2,360

Target Price: 2,840, 3,300

Stoploss: below 2270

TLKM - Buy on Weakness (3,320)

Pada perdagangan Jumat kemarin (27/8), TLKM ditutup terkoreksi 1,2% ke level 3,320, pergerakan TLKM pun sudah menembus MA20-nya. Kami perkirakan, posisi TLKM saat ini sedang membentuk wave [ii] dari wave C. Hal ini berarti, selama TLKM tidak terkoreksi ke bawah 3,190 maka pergerakan TLKM berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 3,240-3,300

Target Price: 3,440, 3,500

Stoploss: below 3,190

MEDC - Buy on Weakness (464)

MEDC ditutup terkoreksi 4,1% ke level 464 pada perdagangan Jumat kemarin (27/8), pergerakan MEDC pun telah menembus MA20-nya. Kami perkirakan, selama MEDC masih mampu bergerak di atas 418 sebagai supportnya, maka posisi MEDC saat ini sedang berada di akhir wave (b) dari wave [iv]. Hal ini berarti, koreksi MEDC akan relatif terbatas dan berpeluang menguat.

Buy on Weakness: 434-458

Target Price: 500, 530

Stoploss: below 418

HOKI - Spec Buy (188)

Jumat kemarin (27/8), HOKI ditutup terkoreksi 1,1% ke level 188. Selama HOKI tidak terkoreksi kembali menembus 183 sebagai level supportnya, maka kami perkirakan posisi HOKI saat ini sedang berada di awal wave C.

Spec Buy: 184-188

Target Price: 214, 236

Stoploss: below 183

