Kembangkan OTT dan Digital, IPTV Rekrut Roy Debashis

Senin, 30 Agustus 2021 | 09:29 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - MNC Group merekrut Roy Debashis sebagai Chief Executive Officer (COO) Vision+ dan Playbox, unit usaha PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) untuk memperkuat konten digital dan produk over the top (OTT).

"Roy Debashis resmi ditunjuk menjadi COO Vision+ dan Playbox," kata Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/8/2021).

BACA JUGA Laba Bersih IPTV Naik 31% Ditopang Bisnis Digital dan Broadband

Menurut Hary, Roy memiliki 20 tahun pengalaman sebagai profesional di bidang desain, pengembangan, pemasaran dan kepemilikan produk OTT. Pria asal India ini sebelumnya berkarir di PT Smartfren Telecom Tbk sebagai vice president - head of content, digital services, OTT and digital transformation. "Roy berkontribusi dalam transformasi digital perusahaan tersebut serta menjadi pionir dan ujung tombak untuk aplikasi OTT film dan konten streaming dengan nama kode Jakarta Talkies," kata dia.

Dia juga memimpin banyak kerja sama antara perseroan dengan para penyedia konten tier 1 OTT dan rumah kreator.

Roy berkontribusi dalam menyusun strategi dalam membesarkan bisnis Value Added Service (VAS) yang tadinya tradisional, menjadi konten digital.

BACA JUGA Pemegang Saham IPTV Sepakat Ubah Jajaran Direksi

Jejak karirnya tercatat di sejumlah perusahan teknologi berskala dunia. Dia pernah menjabat sebagai vice president - product & innovation Reverie Language Technologies pada tahun 2015 hingga 2018. Sebelumnya, Roy menjadi program manager Qualcomm, head of business development - dales & marketing Foneclay Inc, manager business development QZ Labs Inc dan product manager FLIC Microwaves. Selain itu, sebagai pengusaha, Roy pernah merintis usaha di berbagai bidang mulai bisnis makanan, agensi iklan hingga pengembangan teknologi.

Roy yang menguasai bahasa India, Inggris dan sedikit bahasa Indonesia ini merupakan peraih gelar Bachelor of Science - Electronics Technology dari Osmania University pada 2001. Adapun, gelar Master of Science Telecom Technology diperolehnya dari Sikkim Manipal University of Health, Medical and Technological Sciences pada 2009. Kedua kampus tersebut berada di India.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com