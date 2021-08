Sri Mulyani: Vaksinasi Ditargetkan Capai 100 Juta Dosis Pekan Ini

Senin, 30 Agustus 2021 | 14:22 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, vaksinasi secara nasional ditargetkan mencapai 100 juta dosis pada pekan ini. Pemerintah akan fokus untuk terus melindungi keselamatan masyarakat dalam menghadapi risiko covid-19 yang masih penuh dengan ketidakpastian.

"Vaksinasi Indonesia sekarang di 96,5 juta dosis. Menurut Menkes (Budi Gunadi Sadikin, red) nanti akan diupayakan pekan ini tembus 100 juta dan sekarang termasuk di negara di atas 100 juta vaksinasinya," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (30/8/2021).

Ia mengatakan vaksinasi menjadi penting untuk mendorong ketahanan masyarakat dari covid-19. Apalagi ke depannya dimungkinkan pandemi akan berubah menjadi endemi hal ini berdasarkan diskusi oleh ahli epidemiologi baik dalam maupun luar negeri. Di samping itu adalah penguatan protokol kesehatan dan testing serta tracing.

"Semua mengatakan, pandemi ini akan menjadi endemi, hanya gimana negara mendesain. Apa trigger-nya ini menjadi endemi atau kasus gak hilang begitu saja dan ancaman bagi jiwa diminimalisir. Ini menjadi perjuangan untuk kita sekarang ini," terangnya.

Menurut Sri Mulyani, capaian vaksinasi per hari dinilainya masih rendah yakni masih di bawah 1 juta dosis per hari. Ke depan pemerintah akan menggenjot agar target 2 juta dosis vaksin per hari bisa segera terealisasi.

"Suplai vaksin kita relatif juga mendapatkan cukup banyak dengan penurunan ini tentu kita berharap berbagai indikator indikator ekonomi akan mulai naik," tegasnya.

Tak hanya itu, tambah Sri Mulyani, pemerintah akan memprioritaskan masyarakat dengan usia di atas 60 tahun maupun memiliki komorbid atau penyakit penyerta untuk divaksinasi karena mereka lebih rentan terhadap covid-19.

Kemudian, anak-anak usia dini turut menjadi prioritas pemerintah mengingat mereka harus bersekolah namun juga harus tetap aman dari ancaman covid-19.

"Dengan demikian, vaksinasi diharapkan semakin dipercepat dan diperluas untuk mendorong pemulihan kembali kegiatan ekonomi. Makanya, tahun ini adalah tahun yang diharapkan menjadi tahun rebound dan recovery," pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com