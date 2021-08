Potensi Bisnis Startup Teknologi Tumbuh Lebih Cepat

Senin, 30 Agustus 2021 | 14:33 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar yang terbuka luas dan jumlah pengguna internet yang terus meningkat menjadi faktor pendukung berkembangnya perusahaan rintisan (startup) di Indonesia, khususnya sektor teknologi. Terlebih dampak pandemi Covid-19 membuat pemanfaatan teknologi digital jadi maksimal.

Beberapa perusahaan rintisan di sektor teknologi belum lama ini melantai di bursa dengan melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO). Hal ini menjadi topik diskusi dalam agenda Capital Market Fair bertajuk “The Momentum of Capital Markets Towards Society 5.0 Era” yang diselenggarakan Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro secara virtual pada Minggu (29/8/2021).

Hadir sebagai salah satu panelis diskusi, Head of Strategic Investment PT Telkomsel Nazier Ariffin menekankan pentingnya mempelajari model bisnis perusahaan yang ingin diinvestasikan. Para calon investor dapat melirik startup teknologi yang serupa di pasar global sebagai perbandingan. “Perhatikan kinerja, ekspansinya seperti apa, pengeluaran dan revenue, kapitalisasi pasarnya, temasuk top line saat di bursa dan lain sebagainya,” jelas Nazier dalam keterangan yang diterima Senin (30/8/2021).

Dari sisi value, investasi di perusahaan teknologi sangat menarik karena pertumbuhannya lebih cepat dalam beberapa tahun ke depan. Nazier memperkirakan, tren selama 10 tahun ke depan akan ada 100 sampai dengan 150 perusahaan teknologi yang kemungkinan masuk di bursa saham. Oleh karena itu, investor didorong harus memiliki pengetahuan yang luas sebelum berinvestasi. “Telkomsel sendiri selama kurang lebih 2 tahun ini telah melakukan investasi ke berbagai perusahaan teknologi di Indonesia, dan menjadi pipeline bagi startup tersebut agar mendapatkan akses ke konsumen,” ujar Nazier.

Turut menjadi panelis dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Trimegah Karya Pratama Tbk (UVCR) atau Ultra Voucher, Riky Boy Permata menceritakan awal mula bisnis Ultra Voucher yakni melakukan penjualan voucher konvensional dengan bentuk fisik. Hingga pada 2017, perusahaan teknologi yang baru saja melaksanakan IPO ini, melihat momentum beralih ke produk digital untuk memberikan kemudahan konsumen dengan menciptakan platform online bernama Ultra Voucher.

“Kami melihat ada kesempatan, ada problem yang bisa kita jawab dengan adanya teknologi. Bahkan, selama pandemi, user dan active user Ultra Voucher mengalami peningkatan. Harapannya lewat IPO, perusahaan bisa terus melakukan pengembangan bisnis," ujar Riky.

Riky menjelaskan, perusahaan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk pengembangan bisnis pasca-IPO, seperti menambah partnership dengan berbagai macam online platform dan digital bank, memperluas jaringan sampai ke ASEAN, dan transformasi layanan untuk menjadi the leading platform in rewards and everyday services, dengan tetap memperkuat produk utama perusahaan, yaitu voucher.

Riky menilai industri teknologi menjadi sektor yang paling potensial di pasar modal. Namun dia pun berpesan agar masyarakat yang ingin berinvestasi tetap memahami fundamental bisnis perusahaan. “Cara perusahaan menjalankan bisnis, menghasilkan keuntungan, siapa target pasarnya, dan konsistensi terhadap pangsa pasar tersebut. Kita lihat juga kenaikan pengguna tiap tahunnya, jumlah transaksi, dan total revenue serta profitnya. Itu bisa jadi opsi investasi," kata Riky.

