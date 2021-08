Sri Mulyani Optimistis Kinerja Inflasi 2022 Kembali Menguat

Senin, 30 Agustus 2021 | 15:37 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah memprediksi kinerja inflasi tahun depan akan menguat sejalan dengan target yang dipatok dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2022 sebesar 3%.

"Proyeksi menguatnya inflasi di tahun depan dikarenakan meningkatnya permintaan dan meningkatnya aktivitas masyarakat semakin pulih," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (30/8/2021).

Sri Mulyani menjelaskan, tahun ini pemulihan ekonomi Indonesia tak disertai inflasi yang melonjak, merupakan sesuatu yang luar biasa. Hal itu tak terlepas dari kebijakan PPKM level 3 dan 4 di beberapa daerah yang menahan kenaikan inflasi terutama untuk inflasi barang-barang tahan lama dan inflasi jasa. Maka inflasi tahun ini diperkirakan berada di bawah rata-rata 1,5%.

"Tahun ini Indonesia relatif pulih tanpa disertai inflasi yang melonjak ini sesuatu yang luar biasa. Pasalnya, di beberapa negara banyak yang pulih disertai inflasi yang melonjak. Namun tidak taken for granted banyak faktor yang perlu diwaspadai," jelasnya.

Ia mengatakan ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi kinerja inflasi tahun depan. Pertama, risiko pengetatan kebijakan moneter dari bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (The Fed) yang mampu menimbulkan gejolak pasar. Selain itu, ada potensi disrupsi suplai barang karena pandemi covid-19 masih ada.

Ketiga, adanya risiko peningkatan inflasi dari komponen administered prices (harga yang diatur pemerintah) karena pemerintah dan DPR telah setuju untuk mengarahkan kebijakan subsidi di tahun depan lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, kata Sri Mulyani, inflasi jangka menengah diperkirakan terjaga sesuai dengan sasaran inflasi di tengah agenda reformasi struktural.

"Inflasi 2022 dengan demikian kami perkirakan 3 plus minus 1 dengan kami lihat tahun tahun selanjutnya tetap perlu dipertimbangkan hati-hati beberapa faktor yang mempengaruhi seperti sisi komunikasi, kemudian distribusi suplai pasokan dan untuk melihat pola seasonality atau musiman yang biasanya memengaruhi inflasi," tegasnya.

Sumber: BeritaSatu.com