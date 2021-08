Dukung Kampus Merdeka, Grab Luncurkan Campus Apprenticeship

Senin, 30 Agustus 2021 | 16:19 WIB

Oleh : Emanuel Kure / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Grab menghadirkan program Grab Campus Apprenticeship untuk mendukung program Kampus Merdeka yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (kemdikbudristek).

Melalui program ini, Grab menyediakan program magang selama 6 bulan bagi talenta muda Indonesia yang akan dibimbing menjadi talenta teknologi berkualitas.

Country Managing Director of Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, Indonesia membutuhkan 9 juta talenta teknologi pada 2035 guna mendukung target nasional menjadi kekuatan ekonomi digital dunia.

"Lebih dari program magang reguler, Grab Campus Apprenticeship memberikan kesempatan kepada peserta untuk terlibat langsung dalam operasional perusahaan teknologi skala multinasional yang diharapkan tidak saja mengasah kemampuan teknis tapi juga menambah wawasan yang lebih luas lagi,” kata Neneng melalui siaran persnya, Senin (30/8/2021).

Neneng menjelaskan, Grab Campus Apprenticeship memberikan kesempatan kepada mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) untuk dapat mengasah dan memiliki pengalaman profesional bersama Grab Indonesia.

Melalui program yang dimulai dari Agustus 2021 hingga Januari 2022, Grab menawarkan lima divisi seperti, Engineering, Products and Data Analytics, Commercial Project Operation and Strategy, Creative Marketing, Branding and Campaign, Business Development and Partnership, serta Transport and Logistics.

"Dalam program ini peserta terpilih akan mendapatkan pengalaman kerja secara mendalam, mulai dari sesi mentorship bersama para pemimpin bisnis Grab hingga berbagai pelatihan melalui GrabLearn, sistem manajemen pembelajaran untuk karyawan Grab. Selain pengembangan hard-skill dan soft-skill, peserta juga akan mampu membangun koneksi profesionalnya," pungkas Neneng.

