Hampir 50 Juta Ton Makanan Terbuang di Indonesia Setiap Tahun, Perlu Diperhatikan BPN

Senin, 30 Agustus 2021 | 17:01 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Terkait dibentuknya Badan Pangan Nasional (BPN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 66/2021, Rektor IPB University Arif Satria berharap BPN memiliki strategi khusus dalam mengatasi persoalan timbunan food loss and waste (FLW) yang tinggi. Sebab ketersedian pangan tidak hanya bergantung pada produksi dan perdagangan, tetapi juga bagaimana kita bisa mengendalikan food loss (makanan yang tidak terkonsumsi) dan food waste (makanan yang terbuang).

Berdasarkan laporan "Food Loss and Waste di Indonesia" yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan World Resources Institute dan Waste for Change, selama 20 tahun di periode 2000-2019, timbunan food loss and waste (FLW) di Indonesia mencapai 23-48 juta ton per tahun, atau setara dengan 115-184 kg/kapita/tahun yang berasal dari lima tahap rantai pasok pangan. Timbulan terbesar dalam rantai pasok terjadi di tahap konsumsi, sementara berdasarkan jenis pangan terjadi di sektor tanaman pangan, khususnya kategori padi-padian.

BACA JUGA Rektor IPB: Komoditas Ikan dan Garam Harus Ikut Ditangani BPN

Food loss sendiri merupakan kehilangan pangan yang terjadi pada tahap produksi hingga tahap pengemasan, misalnya sayur yang busuk di gudang penyimpanan. Sedangkan food waste merupakan pangan yang terbuang saat proses distribusi dan konsumsi. Misalnya sisa makanan di meja makan yang dibuang.

“Ini sangat urgen sekali karena Indonesia termasuk negara yang memiliki food loss dan food waste terbesar kedua setelah Arab Saudi. Kalau kita bisa mengendalikan, maka ketersediaan pangan kita akan meningkat,” kata Arif Satria dalam diskusi Indef bertajuk “Menanti Taji Badan Pangan Nasional”, Senin (30/8/2021).

Menurut Arif, butuh teknologi dalam upaya pengendalian food loss dan food waste, tidak sekedar berdasarkan insting.

“BPN perlu strategi khusus untuk mengatasi food loss dan food waste agar bisa meningkatkan ketersedian pangan. Mau tidak mau BPN harus bekerja dengan teknologi. BPN harus terus berpegang pada science, setiap kebijakan berdasarkan bukti atau evidence-based policy,” kata Arif.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com