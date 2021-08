Wamenag Minta Pengusaha Muslimah Kuasai Literasi Digital

Senin, 30 Agustus 2021 | 17:40 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi mengingatkan para pengusaha muslimah tentang pentingnya penguasaan literasi digital dalam pengembangan usahanya.

Pesan ini disampaikan Wamenag saat memberikan sambutan pada Workshop Muslimah Entrepreneur yang digelar secara daring hari ini. Workshop ini mengangkat tema “Meningkatkan Kapasitas Entrepreneur di Kalangan Muslimah Sebagai Kontribusi Nyata Membangun Umat dan Bangsa”.

“Pengusaha muslimah wajib menguasai literasi digital. Sudah bukan zamannya lagi menjalankan bisnis secara manual. Itu sudah ketinggalan zaman. Semua orang kini sudah beralih dari manual ke digital,” ucap Wamenag dalam keterangan pers diterima Beritasatu.com. Senin (30/8/2021).

“Jangan berpikir bahwa digital itu mahal dan susah. Semua kita bisa dan biasa menggunakannya. Gadget yang ada di tangan kita adalah modal penting membangun usaha,” sambungnya.

BACA JUGA Wamenag: Alumni Haji Harus Jadi Katalisator Pembangunan

Wamenag minta gadget tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan informasi semata. Apalagi, hanya digunakan untuk sekadar bermain game yang menghabiskan waktu. Gadget bisa dioptimalkan sebagai modal merintis dan membangun usaha digital.

“Sangat sederhana, cobalah mulai memposting dan meng-endorse produk kita melalui status di media sosial. Mari gunakan media sosial untuk aktivitas produktif dan menguntungkan dengan memanfaatkannya bagi kemajuan bisnis kita,” tutur Wamenag.

Menurut Wamenag, peluang bisnis berbasis digital di Indonesia sangat besar. Menurut Global Web Index, papar Wamenag, 96% pengguna internet Indonesia berusia antara 16 s/d 64 tahun yang mencari produk atau layanan secara online untuk dibeli.

BACA JUGA Erick Kagum pada Ibu-ibu UMKM yang Mau Belajar Penjualan Online

Riset Janio menemukan, Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial untuk fashion. Karena selain jumlah penduduk muslim yang mencapai 227 juta, juga median age yang lebih muda, yaitu rata-rata 28,8. Berbeda dengan negara tetangga seperti Thailand dan Tiongkok dengan median age di atas 38.

Selain itu, 33,75% penduduk Indonesia masuk kelompok milenial di mana hampir 60% semua kebutuhan transaksinya dipenuhi secara online melalui berbagai platform digital. Tingginya pengguna internet ini menjadikan Indonesia adalah salah satu pasar online terbesar di dunia.

Wamenag mengatakan, berdasarkan Statista.com, pertumbuhan e-commerce Indonesia termasuk tinggi di Asia Tenggara. Pendapatan di pasar e-commerce diproyeksikan mencapai US$ 43 Miliar pada tahun 2021 dan naik menjadi US$ 63 miliar tahun 2025. Segmen pasar terbesar adalah fesyen dengan proyeksi volume pasar sebesar US $13 miliar tahun 2021, dengan sebagian besar pengguna e-commerce yang akan mencapai 221 juta pengguna pada 2025.

“Data-data di atas janganlah hanya jadi sekadar data dan angka. Seharusnya menjadi inspirasi dan informasi berharga guna menciptakan kreativitas bisnis kita mengembangan usaha,” pesan Wamenag.

“Kita semua harus memanfaatkan media digital secara kreatif dan produktif. Isi ruang di media digital untuk usaha dan bisnis sehingga lebih berkembang. Dengan demikian, ruang digital tertutup dari peluang pihak lain melakukan narasi radikal dan anti-sistem,” tandasnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com