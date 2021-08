Samudera Indonesia Bidik Pendapatan Tembus US$ 500 Juta

Senin, 30 Agustus 2021 | 17:57 WIB

Oleh : Muawwan Daelami / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR), emiten bidang pelayaran dan pengangkutan kargo membidik pendapatan hingga akhir 2021 menembus lebih US$ 500 juta, naik dari 2020 sebesar US$ 490,8 juta. Sementara pendapatan periode Januari hingga Juli 2021 meningkat 14% menjadi US$ 325,5 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 285 juta.

BACA JUGA Incar Pertumbuhan Laba, Samudera Indonesia Berencana Beli Kapal Baru

“Pendapatan di 2021, saya bisa kasih gambaran kalau di 2020 kita telah mencapai US$ 490 juta revenue dalam setahun, kemudian melihat pencapaian sampai Juli 2021, maka saya kira aman dikatakan pendapatan kita tahun ini akan tembus lebih dari US$ 500 juta dan tentu ini akan berdampak positif pada profitabilitas perusahaan,” ucap Direktur Utama PT Samudera Indonesia Bani Maulana Mulia dalam paparan publik, Senin (30/8/2021).

Selain dari pendapatan, kata Bani, hingga Juli 2021 laba usaha naik 247% menjadi US$ 55 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu US$ 15,8 juta. Adapun laba bersih meningkat 602% menjadi US$ 32,9 juta dari periode yang sama tahun sebelumnya US$ 4,7 juta. Adaoun ebitda meningkat 160% menjadi US$ 79,1 juta dari US$ 30,4 juta.

Menurutnya, pendapatan dan laba bersih perseroan yang menunjukkan tren positif hingga Juli 2021 ditopang dari hasil operasional aktivitas perusahaan, bukan dari hasil penjualan kapal. Meski demikian, laba penjualan kapal-kapal lama (aset) juga sampai saat ini rata-rata tidak mengalami kerugian.

BACA JUGA Samudera Indonesia Masih Minat Jadi Operator Pelabuhan Patimban

Dia optimistis perseroan akan mampu menutup tahun ini tidak dalam posisi rugi. Selain itu, Bani juga memprediksi, tahun ini perseroan tidak akan mengalami kerugian penjualan aset lantaran tren nilai harga kapal maupun scrap metal jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja SMDR pada 2020 menghasilkan pendapatan sebesar US$ 490,8 juta dan laba usaha US$ 24,5 juta, lebih rendah dari capaian tahun ini. Di luar itu, pada 2020 SMDR juga mencatatkan beberapa penurunan nilai aset yang diikuti dengan kerugian dari penjualan aset-aset lama yang diganti dengan aset baru sehingga mengakibatkan rugi bersih atau kerugian perusahaan secara buku sebesar US$ 3,3 juta.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily