Bursa Asia Mixed, Investor Pantau Perusahaan Video Gim Tiongkok

Selasa, 31 Agustus 2021 | 08:24 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik beragam (mixed) pada perdagangan Selasa pagi (31/8/2021) karena investor memantau saham video game Tiongkok mengikuti aturan baru yang membatasi jumlah jam yang dapat dihabiskan anak-anak untuk bermain game.

Di Jepang, Nikkei 225 turun 0,63%, sementara indeks Topix turun 0,61%. Adapun Kospi Korea Selatan melemah 0,2%.

BACA JUGA Bursa Eropa Hanya Naik Tipis karena Data Ekonomi Mengecewakan

Di tempat lain, S&P/ASX 200 di Australia naik tipis 0,1%. Sementara indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan di bawah garis datar.

Saham Tencent dan Netease yang terdaftar di bursa Hong Kong akan diawasi investor pada hari ini setelah aturan baru yang diterbitkan Administrasi Pers dan Publikasi Nasional Tiongkok Senin membatasi waktu yang dihabiskan anak di bawah 18 tahun untuk bermain video game menjadi hanya 3 jam seminggu.

BACA JUGA S&P dan Nasdaq Cetak Rekor Tertinggi Ditopang Saham Teknologi

Semalam di Amerika Serikat, S&P 500 naik tipis 0,43% menjadi 4.528,79 sementara Nasdaq Composite naik 0,9% menjadi 15.265,89. Dow Jones Industrial Average tertinggal, turun 55,96 poin menjadi 35.399,84.

Mata uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 92,703 setelah penurunan minggu lalu dari di atas 93,0.

Yen Jepang diperdagangkan pada 109,93 per dolar, lebih lemah dari kemarin. Adapun dolar Australia berada di US$ 0,7289, sebagian besar mempertahankan kenaikan setelah naik dari bawah US$ 0,72 minggu lalu.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC