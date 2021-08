Perbaikan Pasar Batu Bara Dorong EBITDA Adaro Naik 36%

Selasa, 31 Agustus 2021 | 17:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Adaro Energy Tbk (ADRO) pada semester I-2021 mencatat peningkatan profitabilitas yang ditopang oleh perbaikan pasar batu bara. Pada periode tersebut, Adaro meraih EBITDA AS$ 635 juta atau naik 36% dari tahun ke tahun (yoy). Adapun perseroan mempertahankan marjin EBITDA yang solid sebesar 41%.

“Suplai yang ketat di pasar batu bara mendorong kenaikan dan menopang harga batu bara yang tinggi pada periode laporan ini. Akibat hambatan suplai, negara-negara penyuplai utama batu bara tidak mampu memenuhi permintaan yang tinggi berkat pemulihan ekonomi yang terkait dengan kondisi pandemi. Harga batu bara mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan dengan demikian memungkinkan Adaro membukukan profitabilitas yang baik pada periode ini. Adaro menghasilkan EBITDA operasional yang memuaskan sebesar US$ 635 juta dan laba inti sebesar US$ 330 juta, atau masing-masing naik 36% dan 45% yoy, yang mencerminkan kualitas labanya,” kata Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Adaro Energy Garibaldi Thohir dalam keterangan tertulis, Selasa (31/8/2021).

Pada semester I-2021, pendapatan usaha Adaro tercatat sebesar AS$ 1,56 miliar atau naik 15% dari semester I-2020, terutama karena kenaikan 25% yoy pada harga jual rata-rata (ASP). Hambatan suplai menopang kenaikan harga batu bara global yang berarti kenaikan ASP untuk perseroan.

Volume curah hujan dan jumlah jam hujan pada bulan Mei dan Juni yang lebih tinggi daripada perkiraan pun mempengaruhi operasi penambangan pada semester I-2021, sehingga produksi batu bara pada semester I-2021 tercatat 26,49 juta ton, atau 3% lebih rendah secara yoy dan penjualan batu bara tercatat 25,78 juta ton atau turun 5% yoy. Adaro mencatat pengupasan lapisan penutup sebesar 115,22 Mbcm atau naik 12% yoy, dan nisbah kupas untuk periode ini mencapai 4,35x.

“Perseroan berencana untuk mengejar aktivitas pengupasan lapisan penutup pada kuartal- kuartal dengan cuaca yang lebih kering untuk mencapai panduan nisbah kupas yang ditetapkan sebesar 4,8x pada tahun 2021,” katanya.

Alhasil, laba inti pada semester I-2021 tercatat sebesar AS$ 330 juta atau naik 45% yoy. Namun, laba inti ini tidak termasuk komponen non operasional setelah pajak, di antaranya adalah rugi derivatif instrumen keuangan, rugi penurunan nilai pinjaman kepada pihak berelasi, rugi penurunan nilai aset tetap, dan rugi penurunan nilai investasi pada perusahaan patungan terkait investasi pada aset batu bara berkalori rendah di Kalimantan Timur.

Sementara, saldo kas per akhir semester I-202 tercatat AS$ 1,20 miliar. Adaro juga memiliki akses terhadap investasi lainnya sebesar AS$ 177 juta dan komitmen fasilitas pinjaman yang belum dipakai sebesar AS$ 296 juta dari berbagai pinjaman yang ada per akhir Juni 2021, yang membawa total likuiditas menjadi AS$ 1,68 miliar per akhir semester I-2021.

Sedangkan, utang berbunga pada akhir Juni 2021 tercatat sebesar AS$ 1,69 miliar atau naik 2% yoy. Lalu, tingkat ekuitas naik 2% yoy menjadi AS$ 4,04 miliar dibandingkan AS$ 3,94 miliar.

Di sisi lain, belanja modal bersih pada semester I-2021 tercatat AS$ 74 juta atau turun 35% yoy. “Pengeluaran belanja modal pada periode ini terutama digunakan untuk pembelian dan penggantian alat berat dan biaya pemeliharaan untuk kapal,” kata Garibaldi.

