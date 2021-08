Pendapatan Garuda Turun 24% Jadi US$ 696 Juta Semester I-2021

Selasa, 31 Agustus 2021 | 17:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) mencatatkan penurunan pendapatan usaha sebesar 24% menjadi US$ 696,8 juta sepanjang semester I 2021 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 917,2 juta. Penurunan disebabkan pembatasan mobilitas dan melonjaknya kasus Covid-19.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menuturkan pemberlakuan pembatasan mobilitas masyarakat seiring melonjaknya kasus Covid-19 tidak bisa dipungkiri telah berdampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha jasa transportasi udara.

“Tidak terkecuali bagi kami di Garuda Indonesia yang secara bisnis fundamental mengandalkan mobilitas masyarakat,” ujar Irfan dalam keterangan tulisnya, Selasa (31/8/2021).

Realitas bisnis tersebut tergambar dari catatan kinerja perseroan yang memperlihatkan penurunan pendapatan sebesar 24% menjadi US$ 696,8 juta sepanjang semester I-2021. Berbeda dengan semester I-2020 yang meraup pendapatan usaha sebesar US$ 917,2 juta.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, pendapatan usaha semester I 2021 tersebut dikontribusikan oleh pendapatan penerbangan berjadwal sebesar US$ 556,5 juta atau turun dibandingkan periode sebelumnya sebesar US$ 750,2 juta. Sedangkan, penerbangan tidak berjadwal mengalami kenaikan sebesar 93,2% menjadi US$ 41,6 juta dari sebelumnya US$ 21,5 juta.

Begitu juga dengan beban usaha pada semester I-2021 yang menyusut 15,9% menjadi US$ 1,3 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 1,6 miliar. Penyusutan beban usaha ditunjang oleh berbagai langkah strategis efisiensi seperti renegosiasi sewa pesawat hingga restrukturisasi jaringan penerbangan melalui penyesuaian frekuensi rute-rute penerbangan.

Namun pada sisi pendapatan lainnya, Garuda kembali mengalami penurunan dari US$ 145,4 juta pada semester I-2020 menjadi US$ 98,6 juta. Termasuk kerugian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada semester I-2021 yang membengkak menjadi US$ 898,6 juta dibandingkan periode sebelumnya US$ 712,7 juta.

Ke depan, Garuda Indonesia akan mengoptimalkan potensi pangsa pasar charter, baik untuk layanan penumpang maupun kargo. Sebab, khusus untuk angkutan logistik, perseroan melihat adanya tren kenaikan jumlah kargo yang diangkut di setiap penerbangan sepanjang semester I 2021. Terbukti, secara Group Garuda Indonesia mencatatkan jumlah angkutan kargo sebesar 152.300 ton tumbuh 37,56 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 110.715 ton.

Meski tekanan kinerja angkutan penumpang masih terus berlangsung sebagai dampak dari kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di sejumlah wilayah di Indonesia, Garuda Indonesia optimistis traffic penerbangan dalam negeri dan tingkat keterisian penumpang pesawat akan berangsur pulih seiring adanya penurunan positivity rate kasus Covid-19 pada tingkat nasional.

“Seiring dengan menurunnya jumlah kasus Covid-19 secara nasional yang berdampak pada relaksasi kebijakan PPKM di sejumlah wilayah di Indonesia, Garuda Indonesia optimistis pada Semester II 2021 akan terdapat peningkatan traffic penumpang secara bertahap,” ungkap Irfan.

