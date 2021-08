Indef Sebut Pemanfaatan Sumber Daya Laut Masih Minim

Selasa, 31 Agustus 2021 | 18:44 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat, potensi sumber daya yang selama ini banyak dimanfaatkan utamanya masih berasal dari daratan. Sementara, laut sebagai sumber daya paling besar yang dimiliki Indonesia belum banyak dioptimalkan.

“Kontribusi wilayah laut setidaknya 10% dari PDB. Kalau PDB kita Rp 16.000 triliun, setidaknya ada Rp 1.600 triliun yang saat ini bergerak, yang sudah diupayakan. Sementara yang lain mulai dari potensi minyak dan gas, perikanan tangkap, wisata bahari maupun potensi untuk bioteknologi, industri hasil perikanan dan sebagainya masih banyak yang belum dimanfaatkan,” kata Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad dalam webinar “Membangun Infrastruktur Maritim Nusantara,” Selasa (31/8/2021).

Diakui Tauhid, menangkap peluang yang ada memang tidak mudah. Banyak hal yang dibutuhkan, mulai dari dukungan teknologi, sumber daya manusia (SDM), keberadaan lembaga riset, termasuk infrastruktur yang mendukung.

"Problemnya, biaya logistik kita sangat besar, sekitar 23% PDB, cukup menghantui dan sampai sekarang kita belum bisa menurunkan biaya logistik yang besar. Di satu sisi, ini juga terkait dengan bagaimana industri galangan kapal, dukungan pendanaan, sampai pemanfaatan asas cabotage yang saat ini ada,” paparnya.

Tauhid menyampaikan, meskipun mulai banyak dibangun pelabuhan, salah satunya pelabuhan Patimban yang mendukung kegiatan ekspor-impor, menurutnya perlu dibangun lebih banyak lagi pelabuhan di wilayah-wilayah lain di luar Jawa.

“Selain soal pelabuhan, saya kira memang agenda terpenting dari infrastruktur adalah industri galangan kapal. Kita tahu, banyak sekali kapal-kapal untuk angkutan barang ekspor maupun impor sebagian besar masih impor, jadi dibangun di luar negeri. Galangan kapal kita masih sangat terbatas untuk memproduksi beragam jenis kebutuhan, terutama kapal-kapal bertonase besar yang bisa membuat Indonesia bangga terhadap produk dalam negeri,” ujarnya.

Di luar tantangan tersebut, hal lain yang dibutuhkan seperti infrastruktur untuk menjaga keamanan dan kedaulatan laut yang dinilainya masih kurang, dan juga infrastruktur untuk menggali potensi offshore.

“Juga kita bicara infrastruktur termasuk wisata bahari, sedikit sekali yang memiliki standar internasional dan bisa dilalui kapal wisata yang cukup besar,” kata Tauhid.

Sumber: BeritaSatu.com