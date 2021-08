Kencana Energi Bagi Dividen US$ 1 Juta

Selasa, 31 Agustus 2021 | 19:05 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN), emiten penyedia energi baru terbarukan (EBT) akan membagikan dividen sebesar US$ 1 juta. Nilai tersebut setara dengan 11,57% dari perolahan laba bersih 2020 yang tercatat US$ 8,6 juta.

"Pemegang saham menyetujui menggunakan laba bersih untuk tahun fiskal 2020 untuk keperluan tertentu, di antaranya sebesar US$ 1 juta untuk membayar dividen tunai," kata Wakil Direktur Utama PT Kencana Energi Lestari Tbk Wilson Maknawi di sela Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan secara virtual di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Sedangkan sisa laba bersih, sebesar US$ 7,643 juta akan dialokasikan sebagai laba ditahan atau operasional perseroan

Sepanjang 2020 laba tahun berjalan perseoran tumbuh sebesar 136,9 % menjadi US$ 8,6 juta dibandingkan laba pada tahun 2019 sebesar US$ 3,6 juta. Sejalan dengan itu,

pendapatan meningkat 7,2% menjadi US$ 25,3 juta pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US$ 23,6 juta.

Salah satu faktor pertumbuhan kinerja dikontribusikan peningkatan produksi listrik sebesar 2 kali lipat selama 2020.”Kendati tahun 2020 yang penuh goncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19, kinerja perusahaan masih meningkat," kata Wilson.

Dari sisi produksi, Kencana Energi telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sumatera Utara, yaitu PLTA Pakkat berkapasitas 18 megawatt (MW). PLTA ini dikembangkan anak usahanya, yaitu PT ESS. Selain itu, perseroan melalui anak usaha lainnya, yaitu PT BTL, mengembangkan PLTA di Bengkulu, yakni PLTA Air Putih. PLTA ini sudah beroperasi sejak Januari 2020.

Energi listrik yang dihasilkan PLTA ini hingga akhir tahun 2020 mencapai 110 GWh, atau mencapai 99% dari target produksi tahun 2020. Kini, perseroan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Madong di Toraja Utara. Ke depan, oerseroan akan mengembangkan usaha kelistrikan ini ke Sumatera dan Sulawesi.

Sumber: BeritaSatu.com