Semester Pertama Usai, Laba Energi Mega Persada Terkoreksi 53%

Selasa, 31 Agustus 2021 | 19:50 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) membukukan penurunan laba bersih sebanyak 53% menjadi US$ 12,85 juta dari sebelumnya US$ 27,34 juta. Meski demikian, penjualan bersih naik 11,68% menjadi US$ 166,31 juta dibanding raihan periode yang sama tahun 2020 lalu yakni US$ 148,92 juta.

Direktur Energi Mega Persada Edoardus Ardianto menjelaskan, pertumbuhan ini ditopang oleh kenaikan produksi migas perseroan dari blok Malacca Strait dan Bentu. Kendati untung menurun, pada tahun 2020 lalu perseroan berhasil melunasi dan mengurangi beban bunga yang dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.

“Diharapkan ke depannya kinerja keuangan perseroan semakin membaik,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (31/8/2021).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Syailendra Bakrie mengatakan, salah satu upaya perseroan yakni dengan melakukan penambahan kepemilikan di blok Kangean dari 50% menjadi 75%. Hal ini, diwujudkan perseroan dengan menggunakan dana hasil aksi Penawaran Umum Terbatas (PUT) pada Juli 2021 lalu.

Selain itu, dana hasil dari PUT juga digunakan untuk melunasi pinjaman, tagihan, dan untuk mendanai kebutuhan modal kerja dari aset-aset dalam portofolio Energi Mega Persada.

“Oleh karenanya, kami berharap untuk dapat menunjukan likuiditas perusahaan yang semakin membaik dan untuk dapat meningkatkan produksi migas baik dari tambahan kepemilikan di blok Kangean, maupun dari aset lainya,” ujarnya.

Lebih lanjut, hingga akhir tahun 2021, Energi Mega Persada memperkirakan serapan belanja modal (capital expenditure/capex) akan mencapai US$ 75 juta atau sekitar Rp 1 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dari perkiraan awal yang mencapai US$ 100 juta (Rp 1,4 triliun).

Berdasarkan arsip Investor Daily, alokasi anggaran untuk belanja modal di tahun 2021 memang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini melanda Indonesia dan dunia. Sehingga, beberapa pekerjaan terpaksa ditunda.

Akan tetapi, perseroan masih memiliki beberapa pekerjaan yang tetap dilakukan pada tahun ini. Adapun pekerjaan tersebut terkait pengeboran 10 sumur pengembangan dan satu sumur eksplorasi di Blok Malacca Strait. Kemudian, pengeboran tiga sumur pengembangan di Blok Bentu dan satu sumur eksplorasi di Blok Buzi.

Dengan adanya eksplorasi dan pengembangan blok tersebut, ENRG berharap bisa berdampak positif. Ke depan, perseroan juga berencana mengeksplorasi dan mengembangkan aset lain, yakni Blok Gebang dan Blok Tonga.

Sebagai informasi, Energi Mega belum lama ini mengambil alih 49% hak partisipasi (participating interest) yang dimiliki PT Energi Maju Abadi (EMA) di Wilayah Kerja Sengkang, Sulawesi Selatan. Sisanya 51% dimiliki oleh Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd (EEES). Transaksi tersebut akan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

“Kami berharap, aktivitas-aktivitas pengembangan tersebut dapat menambah jumlah cadangan dan volume produksi gas dari Sengkang di masa mendatang. Peningkatan produksi gas ini tentunya akan berdampak positif terhadap kinerja perseroan di masa depan,” pungkas Syailendra.

Sumber: Investor Daily