Bank DKI Gelar Literasi Keuangan dan Vaksinasi untuk Pelajar

Selasa, 31 Agustus 2021 | 20:43 WIB

Oleh : Yustinus Paat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi keuangan serta kelanjutan dukungan percepatan program vaksinasi bagi masyarakat DKI Jakarta, Bank DKI gelar kegiatan bertajuk literasi keuangan dan sentra vaksinasi yang ditujukan kepada pelajar DKI Jakarta di SMA Negeri 111, Jakarta Utara.

"Kegiatan ini diselenggarakan sebagai perwujudan dari Kolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan, Pemprov DKI Jakarta dan Bank DKI kepada dunia pendidikan khususnya kepada para pelajar di DKI Jakarta," ujar Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Kegiatan yang berlangsung dengan protokol kesehatan ketat ini diawali dengan pelaksanaan kegiatan literasi keuangan mengenai produk dan layanan perbankan Bank DKI yang ditujukan kepada penerima KJP Plus. Peserta literasi keuangan juga dikenalkan kepada program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar).

Kejar merupakan salah satu program OJK dan industri perbankan untuk terus mendorong program peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi kelompok pelajar.

"Sebagai informasi, per Juli 2021, Bank DKI telah memiliki 1,31 juta number of account Kejar yang terdiri dari 1,12 juta pemegang KJP, 183.000 pemegang rekening tabungan simpel, serta non tabungan simpel non KJP sebanyak 4.300 rekening," kata Herry.

Dalam kesempatan tersebut, Bank DKI melaksanakan distribusi kartu ATM dan buku tabungan Kartu Jakarta Pintar yang merupakan salah satu program bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain kegiatan literasi, Bank DKI bersama Pemprov DKI Jakarta juga melaksanakan kegiatan sentra vaksinasi kepada 200 orang pelajar yang mendapatkan vaksin sinovac dosis 1 dan 2.

Bank DKI menyediakan fasilitas berupa mobil vaksin keliling beserta tenaga kesehatan. Hal ini menjadi salah satu bagian dari kolaborasi Bank DKI sebagai pendukung program Mobil Vaksin Keliling yang kini turut menjangkau pelaksanaan pemberian vaksinasi di sekolah-sekolah di DKI Jakarta.

"Bank DKI mendukung program Mobil Vaksin Keliling ini dengan menyediakan langsung dua unit mobil vaksin keliling, tenaga Kesehatan berikut dengan sejumlah peralatan kesehatan," ungkap Herry.

Sumber: BeritaSatu.com