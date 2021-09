Jelang Pertemuan OPEC, Harga Minyak Turun karena Kilang AS Tutup

Rabu, 1 September 2021 | 06:12 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak terkoreksi pada Selasa (31/8/2021), karena turunnya permintaan setelah Badai Ida menutup kilang Pantai Teluk AS. Selain itu, negara-negara OPEC bersiap pada pertemuan Rabu (1/9/2021) dimana Amerika Serikat (AS) menyerukan kelompok itu meningkatkan produksi.

Minyak mentah berjangka Brent untuk Oktober, yang akan berakhir Selasa, turun 42 sen, atau 0,6%, menjadi US$ 72,99 per barel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun 53 sen, atau 0,8%, menjadi US$ 68,68.

BACA JUGA Harga Minyak Naik Setelah Badai Ida Melemah

Kedua acuan mencatat pelemahan bulanan pertama sejak Maret 2021, tetapi tidak jauh dari level tertinggi Juli, ketika Brent naik ke posisi terkuat sejak 2018 dan minyak mentah AS ke rekor tertinggi sejak 2014.

Badai Ida, yang mendarat di Amerika Serikat pada Minggu (29/8/2021) sebagai badai kategori empat, menutup setidaknya 94% produksi minyak dan gas lepas pantai Teluk Meksiko dan menyebabkan kerusakan jaringan listrik Louisiana.

Harga tertekan karena kekhawatiran bahwa pemadaman listrik dan banjir di Louisiana setelah Badai Ida akan memangkas permintaan minyak mentah dari kilang.

Sekitar 1,7 juta barel per hari produksi minyak lepas pantai ditutup, tetapi produksi dapat dimulai lebih cepat daripada banyak operasi penyulingan di sepanjang Teluk yang kehilangan daya. Analis di FGE memperkirakan sekitar tiga perempat dari produksi lepas pantai akan dilanjutkan pada akhir minggu.

BACA JUGA Secara Mingguan, Harga Minyak Naik ke Level Tertinggi Setahun Jelang Badai Ida

OPEC dan produsen sekutu di OPEC+ sepakat untuk menambah 400.000 barel per hari (bph) pasokan bulanan hingga akhir Desember. Kelompok tersebut kemungkinan akan mempertahankan rencana itu meskipun ada tekanan AS untuk lebih banyak produksi. "Sepertinya tetap berpegang pada rencana dari pertemuan terakhir," kata sumber OPEC+ kepada Reuters.

Data OPEC menunjukkan pasar akan menghadapi defisit hingga akhir 2021, tetapi berubah menjadi surplus pada 2022.

Colonial Pipeline, jalur bahan bakar AS terbesar ke Pantai Timur memulai kembali menyalurkan bensin dan sulingan utamanya pada Selasa setelah menutup sebelum badai. Namun beberapa kilang melaporkan kerusakan pada pabrik mereka.

"Royal Dutch Shell Plc menemukan bukti kerusakan bangunan di kilang Norco, Louisiana, 230.611 barel per hari (bph)," kata juru bicara perusahaan, Selasa.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC