Harga Emas Naik karena Dolar Terkoreksi, Investor Pantau Data Pekerjaan AS

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas menguat pada Selasa (31/8/2021) karena pelemahan dolar. Namun kenaikannya melambat karena beberapa investor tetap berharti-hati menjelang data penggajian non-pertanian Amerika Serikat (AS) Agustus yang akan dirilis akhir pekan ini.

Harga emas di pasar spot naik 0,2% ke US$ 1.814,42 per ons setelah mencapai level tertinggi sejak 4 Agustus pada Senin (30/8/2021) di US$ 1,822,92. Emas berjangka AS ditutup naik 0,3% pada US$ 1,818,1.

Indeks dolar melemah ke level terendah lebih 3 minggu, membuat emas lebih murah bagi pembeli yang memegang mata uang lainnya.

Minat terhadap emas telah meningkat setelah komentar dovish (longgar) Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell pada konferensi Jackson Hole akhir pekan lalu, ketika tidak memberikan batas waktu yang tegas bagi bank sentral untuk mulai mengurangi pembelian aset.

"The Fed akan menarik pelatuknya tetapi tidak akan ada pengurangan banyak dalam akomodasi moneter selama beberapa bulan ke depan, jadi emas akan baik-baik saja," kata Kepala Strategi Komoditas TD Securities, Bart Melek.

Namun investor tetap khawatir atas batas waktu pengurangan menjelang laporan pekerjaan AS Jumat, yang dapat meningkatkan kekhawatiran bank sentral memangkas dukungan ekonominya lebih cepat.

Smentara perak turun 0,6% menjadi US$ 23,92 per ons menuju penurunan bulan ketiga berturut-turut, melemah sekitar 6%.

Platinum naik 0,8% menjadi US$ 1.014,34, tetapi berada di jalur pelemahan bulanan keempat berturut-turut, melemah 3,4%.

Adapun palladium turun 0,8% menjadi US$ 2.474,66, menuju kinerja bulanan terburuk sejak Januari dengan pelemahan 7%.

