DBS Hadirkan Solusi Layanan Perbankan Korporasi Digital

Rabu, 1 September 2021 | 12:04 WIB

Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Bank DBS Indonesia menghadirkan This is DBS Digibanking sebagai solusi layanan perbankan korporasi digital yang intuitif, cerdas, dan praktis.

Bank DBS Indonesia melihat kebutuhan nasabah akan perbankan digital yang dapat memudahkan mereka dalam mengelola keuangannya. Untuk itu, Bank DBS Indonesia berupaya menjawab kebutuhan baik individu melalui digibank by DBS maupun korporasi atau small medium enterprise melalui DBS Corporate banking Digital Solutions; This is DBS Digibanking dengan core product DBS IDEAL dan DBS RAPID.

Lewat DBS Banking, nasabah korporasi dapat menikmati layanan perbankan real-time secara online kapan saja dan di mana saja.

Sebagai bentuk nyata dari This is DBS digibanking, Bank DBS Indonesia menghadirkan DBS IDEAL untuk akses internet banking dan DBS RAPID untuk koneksi berbasis API, di mana solusi tersebut dapat membantu nasabah korporasi menjalankan bisnisnya tanpa hambatan.

Nasabah korporasi dapat dengan cepat mengadopsi DBS IDEAL untuk melakukan pemrosesan secara real time terkait terkait pembayaran, manajemen piutang, dan pencarian informasi keuangan.

Dengan berbagai fitur dan layanan di DBS IDEAL, seperti Digidoc untuk penyerahan dokumen pendukung secara digital, Online FD untuk penempatan deposito, FXOnline untuk membuat kontrak pertukaran mata uang asing dan supply chain financing, pemrosesan seluruh transaksi bisnis nasabah dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Selain itu, DBS RAPID membuat proses transaksi pembayaran, pertukaran mata uang asing, transaksi perdagangan dan informasi keuangan terintegrasi lebih mendalam ke dalam workflow nasabah korporasi, sehingga proses layanan perbankan menyatu ke dalam proses keseharian nasabah secara intuitif tanpa perlu berganti sistem untuk melakukan transaksi perbankan. Ini yang merupakan salah satu bentuk transformasi digital perbankan Bank DBS Indonesia.

“Perkembangan teknologi dan peningkatan kebutuhan nasabah yang kian dinamis mendorong Bank DBS Indonesia untuk terus melakukan inovasi digitalnya guna menghadapi kompleksitas dan tantangan masa kini. Sebelumnya, nasabah harus melewati proses manual dan membutuhkan waktu untuk mendapatkan status terkini dari transaksi perbankan korporasi yang dilakukan," ungkap Executive Director, Head of Global Transaction Services, PT Bank DBS Indonesia, Iwan Rusli, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya, belum lama ini.

"DBS IDEAL and DBS RAPID akan mempermudah dan mempercepat proses tersebut dengan memungkinkan nasabah untuk dapat melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja, melacak transaksi secara real-time, transparan dan informatif,” lanjutnya.

Berdasarkan data internal DBS, di masa pandemi pada Maret 2020-Juni 2021, terdapat pertumbuhan pengguna layanan digital korporasi DBS, di mana DBS RAPID mengalami peningkatan pengguna dua kali lipat. Tidak hanya dalam hal pengguna, volume penggunaan layanan DBS RAPID juga meningkat lebih dari 140%.

Solusi digital lainnya yang ditawarkan oleh This is DBS digibanking yang terintegrasi dalam DBS IDEAL adalah DBS Incoming and Outgoing SWIFT GPI (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Global Payment Innovation), sebuah layanan pelacakan online yang didukung oleh SWIFT, di mana GPI akan membantu memberikan informasi terkini mengenai status transaksi keluar dan masuk secara real time, tanpa biaya tambahan.

Sebagai informasi, Bank DBS Indonesia sendiri telah diakui sebagai perbankan digital paling inovatif secara global dalam ajang penghargaan Innovation in Digital Banking Awards 2021 yang diselenggarakan oleh The Banker.

Bank DBS Indonesia juga menerima penghargaan dari The Asset Award sebagai Best Payment and Collection Solution for Cash Management Product (RAPID) untuk salah satu nasabah korporasi Bank DBS Indonesia. Pengakuan tersebut membawa Bank DBS Indonesia untuk senantiasa menghadirkan layanan digital terbaik dengan memanfaatkan teknologi terkini berbasis Artificial Intelligence (AI) atau machine learning sebagai solusi bagi nasabah.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR