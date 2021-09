15 Besar Asuransi Umum dan Jiwa Masih Diisi Pemain Lama

Rabu, 1 September 2021 | 12:41 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Tatang Nurhidayat mengatakan bahwa tahun 2020 dunia diguncang pandemi Covid-19 yang memaksa berbagai negara mengurangi aktivitas ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi global tertekan. Pertumbuhan beberapa negara mengalami kontraksi, dan sebagian lainnya masih tumbuh positif meski jauh dibawah pertumbuhan normal.

“Dalam kondisi seperti ini, beberapa perusahaan asuransi besar mencatatkan kinerja beragam, ada yang preminya naik, tetapi ada juga yang terkontraksi. Terlepas dari itu, ada perusahaan-perusahaan asuransi jiwa dan umum menjadi penguasa pasar sebagaimana ditunjukkan dari hasil kinerja keuangan yang lebih besar dibandingkan asuransi lainnya,” ungkap Tatang dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).

Di sisi lain, Pimpinan Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA) Mucharor Djalil menjelaskan, mayoritas posisi 15 besar general insurance market leaders 2021 masih diisi nama-nama lama yang tahun sebelumnya juga masuk jajaran 15 besar asuransi umum. Kajian ini dilakukan berdasar data 70 perusahaan dari 73 asuransi umum yang telah mempublikasikan laporan keuangan per 31 Desember 2020, di luar asuransi umum syariah full fledged.

Perusahaan itu yakni, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Astra Buana, Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Multi Arta Guna Tbk, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Sompo Insurance Indonesia, PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, PT Asuransi Ramaya Tbk, dan PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia.

Sementara di industri asuransi jiwa, mayoritas posisi 15 besar life market leaders pada 2020 juga diisi oleh nama-nama lama yang tahun sebelumnya juga masuk jajaran 15 besar. ”Penguasa bisnis asuransi jiwa di Tanah Air belum banyak bergeser, meski sejak Maret 2020 datang wabah Covid-19," kata dia.

LRMA mencatat perusahaan asuransi jiwa yang masuk dalam 15 Market Leaders 2021 hanya mengalami satu pergantian dan 14 perusahaan lainnya masih sama seperti tahun sebelumnya. Perusahaan itu adalah PT Prudential Life Assurance, PT Asuransi Simas Jiwa, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT AIA Financial, PT AXA Mndiri Financial Services, PT Capital Life Indonesia, PT Indolife Pensiontama, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Asuransi BRI Life, PT BNI Life Insurance, PT Asuransi Jiwa Astra, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, PT Sun Life Financial Indonesia, PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan PT Panin Dai-ichi Life.

