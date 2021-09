Mowilex Gunakan Pewarna Organik dalam Produksi Cat Kayu dan Besi

Rabu, 1 September 2021 | 14:43 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Timbal merupakan logam beracun yang berbahaya bagi manusia dan apabila terpapar dalam jumlah yang melebihi batas toleransi. Paparan tersebut dapat menyebabkan gangguan pada tubuh hingga saraf.

Organisasi kesehatan dunia (WHO) memperkirakan, paparan timbal menelan biaya mencapai US$ 977 miliar setiap tahunnya atau setara dengan Rp14.090 triliun (kurs Rp14.422 per dolar) dengan sebagian besar beban jatuh pada keluarga di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Presiden Direktur PT Mowilex Indonesia, Niko Safavi mengatakan, Mowilex berkomitmen memberikan solusi berkelanjutan bagi Indonesia dan konsumen setianya, untuk menghentikan produksi cat yang mengandung timbal diatas 90 ppm pada produk Mowilex cat kayu dan besi pada tahun 2019, dan menggantinya dengan bahan pewarna organik.

Inisiatif ini menempatkan Mowilex di garis terdepan pada manufaktur cat dalam upaya menghapuskan formula timbal pada cat Mowilex kayu dan besi secara bertahap.

"Paparan timbal timbal merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama. Mowilex telah menginvestasikan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk mengatasi bahaya tersebut. Meskipun pandemi covid-19 memperlambat kemajuan secara global, kami tetap berkomitmen untuk melindungi keluarga di Indonesia dan bumi ini dengan memfasilitasi penukaran produk Mowilex cat kayu dan besi yang diproduksi sebelum tahun 2019,” kata Niko dalam keterangan resminya, Rabu (1/9/2021).

Setelah berhenti memproduksi Mowilex cat kayu dan besi yang mengandung timbal pada tahun 2019, menjadikan Mowilex berada satu tahun lebih awal dari target penghentian yang ditetapkan oleh aliansi global untuk menghilangkan cat bertimbal.

Aliansi yang diorganisir oleh WHO dan program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini melaporkan, 79 negara telah menetapkan batasan yang mengikat secara hukum untuk produksi, impor, dan penjualan cat bertimbal per Desember 2020. Batasan tersebut bervariasi di tiap negara, 90 ppm di Amerika Serikat (AS), 100 ppm di Swiss, 1.000 ppm di Australia dan Selandia Baru.

Saat ini, Indonesia masih memiliki batas fakultatif 600 ppm, meskipun menurut informasi yang diperoleh dari laman Kementerian Perindustrian (Kemperin), rencananya akan ada rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI), tentang mainan anak, eco-label, serta cat emulsi, dan ambang batas kandungan timbal yang akan ditetapkan, yakni sebesar maksimal 90 ppm.

Direktur dan Kepala Riset dan Pengembangan Produk Mowilex, Novina Tjahjadi, mengatakan, bahan alternatif pengganti timbal untuk cat pelapis kayu dan besi lebih mahal.

"Namun mengikuti batas aman untuk pelanggan adalah prioritas Mowilex sehingga kami memilih untuk mengembangkan formula baru yang sesuai dengan ambang batas aman, tanpa memengaruhi kinerja dan kualitas produk. Untuk itu langkah kami berikutnya adalah menukar sisa produk Mowilex cat kayu dan besi yang diproduksi sebelum tahun 2019, dimana masih mengandung timbal di atas 90 ppm,” kata Novina.

Disampaikan Novina, sasaran dari kampanye Mowilex Pasti Aman adalah para mitra toko dan distributor. Mereka diajak untuk mengajukan penukaran produk Mowilex cat kayu dan besi yang di produksi sebelum tahun 2019, mulai dari 1 September 2021 hingga 31 Desember 2021.

"Toko dan distributor yang memiliki produk Mowilex cat kayu dan besi formula lama di toko atau gudang mereka dapat menukarkan dengan mengunjungi laman mowilexpastiaman.mowilex.com. Program penukaran ini dilaksanakan secara nasional dan tanpa adanya biaya alias gratis," kata Novina.

Niko menambahkan, turunan semua warna kuning dan merah yang mengandung timbal di atas 90 ppm, akan diganti atau ditukarkan dengan Mowilex cat kayu dan besi formula terbaru yang lebih aman.

"Mowilex cat kayu dan besi yang telah ditukarkan oleh toko dan distributor nantinya akan dimusnahkan. Mowilex telah bekerja sama dengan pengangkut dan pengelola limbah B3 yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama puluhan tahun dan akan menggandeng mitra yang sama terkait pemusnahan produk cat Mowilex kayu dan besi dari batch produksi di bawah tahun 2019 yang dikembalikan,” tegas Niko.

Langkah yang dilakukan oleh Mowilex ini mendapat perhatian dan apresiasi dari Asosiasi Produsen Cat Indonesia (APCI). Pasalnya, kampanye ini menjadi tonggak untuk mendorong perusahaan cat lain untuk memiliki kesadaran serupa.

"APCI sangat mengapresiasi langkah Mowilex sebagai perusahaan cat pertama yang memfasilitasi penukaran produk untuk kategori cat pelapis kayu dan besi bertimbal diatas 90 ppm. Semoga langkah awal ini dapat diikuti oleh perusahaan cat lainnya demi keamanan konsumen serta lingkungan,” ujar ketua APCI, Kris Adidarma.

Sumber: BeritaSatu.com