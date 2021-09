Harga Minyak Stabil, OPEC+ Naikkan Produksi Bertahap

Kamis, 2 September 2021 | 06:20 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak stabil pada perdagangan Rabu (1/9/2021) setelah OPEC dan mitranya setuju tetap pada kebijakannya meningkatkan produksi secara bertahap.

Minyak mentah Brent turun 4 sen menjadi US$ 71,59 per barel setelah sempat ke level terendah harian US$ 70,42 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 9 sen menjadi US$ 68,59 per barel setelah sempat turun ke level US$ 67,12 per barel.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya yang dipimpin Rusia, aata dikenal OPEC+, setuju tetap berpegang pada kebijakannya akan menambah 400.000 barel per hari (bph) per bulan ke pasar. Namun OPEC+ merevisi prospek permintaan 2022.

"Efek pandemi Covid-19 terus menimbulkan ketidakpastian, fundamental pasar telah menguat dan saham OECD terus turun seiring percepatan pemulihan," kata OPEC+ dalam sebuah pernyataan.

Negosiator asal Rusia, Alexander Novak mengatakan OPEC+ telah memenuhi tujuan menghilangkan kelebihan minyak dari pasar global untuk menjaga keseimbangan.

Stok bensin AS naik 1,3 juta barel pekan lalu, kata Administrasi Informasi Energi. Smeentara analis memperkirakan penurunan 1,6 juta barel. Meningkatnya infeksi virus corona dapat membatasi permintaan di Amerika Serikat dalam beberapa minggu mendatang.

Lonjakan stok bensin datang bahkan ketika produk yang dipasok, ukuran permintaan, mencapai 22 juta barel per hari untuk pertama kalinya, kata EIA.

Persediaan minyak mentah AS turun 7,2 juta barel pekan lalu menjadi 425,4 juta barel. Analis memperkirakan penurunan 3,1 juta barel.

Harga minyak mentah AS diperkirakan akan tetap tertekan karena produksi minyak dan gas lepas pantai di Teluk Meksiko secara bertahap pulih. "Namun, menghidupkan kembali kilang Louisiana yang ditutup oleh Badai Ida bisa memakan waktu berminggu-minggu," kata para analis.

