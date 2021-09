Fokus Pasar: Harga Minyak Menguat

Kamis, 2 September 2021 | 07:51 WIB

Oleh : Nabil Alfaruq / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Penguatan dari harga minyak mencuri perhatian pelaku pasar, dimana hambatan dari Badai Ida dan juga kebijakan pembatasan produksi OPEC+ mengiringi laju harga minyak dunia.

Pilarmas Sekuritas dalam risetnya, Kamis (2/9/2021), Biro Keselamatan dan Penegakan Lingkungan Amerika Serikat (AS) menyebutkan Sekitar 94% dari produksi minyak dan gas telah ditutup pada hari SelPrasa 31 Agustus 2021.

Produsen minyak dan gas, serta kilang yang menjadi bahan bakar AS terkena dampak operasi setelah berlalunya Badai Ida dan terpaksa menghentikan produksi. Hal ini memberikan dampak harga minyak meningkat yang diproyeksikan akan kembali berada di atas US$ 70 per barrel.

Memburuknya cuaca tersebut turut memberikan dampak pada laju komoditas subtitusi CPO yaitu keledai dan juga jagung. Pada lain sisi, pergerakan harga CPO saat ini masih mengalami penurunan dari harga tertingginya pada 12 Agustus di 4,560.

“Saat ini kami menilai hambatan tersebut juga dapat mempengaruhi harga CPO dalam beberapa pekan ke depan,” jelas Pilarmas Sekuritas.

Sumber: BeritaSatu.com