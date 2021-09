Bursa Asia Pasifik Mixed Jelang Data Perdagangan Australia

Kamis, 2 September 2021 | 08:04 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia Pasifik beragam (mixed) pada perdagangan Kamis pagi (2/9/201) jelang pengumuman data perdagangan Australia Juli.

Di Jepang, Nikkei 225 naik 0,52% pada awal perdagangan, sementara indeks Topix bertambah 0,26%.

Adapun Kospi Korea Selatan turun 0,24%. S&P/ASX 200 di Australia melemah 0,41%. Data perdagangan Australia bulan Juli akan dirilis pada 09.30 waktu Hong Kong.

Sedangkan indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan melemah 0,06%.

Dalam pengembangan vaksin Covid-19, Moderna dan Takeda Pharmaceutical pada Rabu (1/9/2021) mengumumkan bahwa keduanya bersama otoritas Jepang menarik kembali beberapa batch vaksin setelah ditemukan kontaminasi stainless steel di beberapa botol. Saham Takeda Pharmaceutical di Jepang turun sekitar 0,3% pada perdagangan Kamis pagi.

Semalam di Amerika Serikat, S&P 500 ditutup naik tipis ke 4.523,09, Nasdaq Composite menguat 0,33% menjadi 15.309,38 dan Dow Jones Industrial Average turun 48,2 poin menjadi 35.312,53.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya, berada di 92,508 turun dari level di atas 92,7 awal pekan ini.

Yen Jepang diperdagangkan pada 110,10 per dolar, lebih kuat dari level di sekitar 110,4 yang terlihat terhadap greenback kemarin. Dolar Australia ditransaksikan US$ 0,7368, setelah naik dari bawah US$ 0,73 pada awal minggu.

Adapun harga minyak melemah pada pagi in di perdagangan Asia. Patokan internasional minyak mentah Brent melemah 0,46% menjadi US$ 71,26 per barel, dan minyak mentah berjangka AS turun 0,57% menjadi US$ 68,20 per barel.

Sumber: CNBC