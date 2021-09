Ini Strategi KKP Tingkatkan Produksi Udang Jadi 2 Juta Ton

Kamis, 2 September 2021 | 12:38 WIB

Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Pada 2024, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produksi udang nasional mencapai 2 juta ton per tahun. Produksi sebesar itu untuk memenuhi target peningkatan ekspor udang nasional sebesar 250% pada 2024.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) TB Haeru Rahayu menyampaikan, saat ini luasan tambak di Indonesia sekitar 804.803 hektare (ha) yang terdiri dari tiga komponen, yaitu tradisional, semi intensif, dan intensif. Dari tiga komponen tersebut, produksi di 2019 sebanyak 856.753 ton per tahun. Artinya masih jauh dari target 2 juta ton per tahun.

KKP telah menyusun sejumlah strategi untuk mencapai target tersebut. Dimulai evaluasi data dan regulasi. Pasalnya saat ini banyak tambak di pesisir pantai yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan. Padahal KKP saat ini mengusung dua pendekatan yang saling seimbang, yaitu ekologi dan ekonomi.

“Strategi selanjutnya revitalisasi. Jadi tambak-tambak tradisional yang luasnya 247.803 ha kita coba ingin naikkan. Saat ini produksinya di antara 0,5 sampai 0,7 ton per ha per tahun, kita ingin naikkan jadi 2 ton per ha per tahun,” kata TB Haeru Rahayu dalam acara Bincang Bahari “Terobosan Kuasai Pasar Udang Dunia,” yang digelar KKP, Kamis (2/9/2021).

Langkah selanjutnya membuat modelling budidaya udang berbasis kawasan. Di tahun ini, KKP sudah berkolaborasi dengan Pemda Kebumen dalam pembangunan 100 hektar tambak udang modern.

Melalui peningkatan produksi udang untuk mendukung kegiatan ekspor tersebut, Haeru berharap kehidupan pembudidaya udang bisa lebih sejahtera. Indikatornya bisa terlihat dari Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) yang saat ini berada di kisaran 102-103 meningkat minimal 140. Harapan lain adanya peningkatan devisa, peningkatan pajak, dan menciptakan lapangan pekerjaan. “Semua konsep ini harus dilakukan dengan tetap mengedepankan fungsi-fungsi ekologi, jadi kita tidak merusak lingkungan,” tegas Haeru.

Sumber: BeritaSatu.com