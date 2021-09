Wika Terbitkan Obligasi dan Sukuk Senilai Rp 2,5 Triliun

Kamis, 2 September 2021 | 12:59 WIB

Oleh : Muawwan Daelami / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I 2021 sebesar Rp 1,75 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I 2021 senilai Rp 750 miliar. Dari aksi korporasi ini, perseroan akan menghimpun dana senilai Rp 2,5 triliun.

Berdasarkan prospektus di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip Kamis (2/9/2021), perseroan menawarkan obligasi dalam tiga seri yakni A, B, dan C. Pada Seri A jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp 571 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan berjangka waktu 3 tahun. Kemudian seri B sebesar Rp 197 miliar dengan tingkat bunga 8,55% per tahun berjangka waktu 5 tahun. Lalu seri C sebesar Rp 982 miliar dengan tingkat bunga 9,25% per tahun dan berjangka waktu 7 tahun. “Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 8 Desember 2021,” tulis manajemen WIKA.

Sedangkan pada penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I-2021, WIKA juga menawarkan tiga seri yakni A, B, dan C. Pada seri A, jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan Rp 325 miliar dengan bagi hasil yang ekuivalen sebesar 8,25% per tahun, berjangka waktu 3 tahun. Pada seri B, sebesar Rp 91 miliar dengan bagi hasil ekuivalen sebesar 8,55% bertenor 5 tahun, dan seri C sebesar Rp 333 miliar dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% per tahun, berjangka waktu 7 tahun.

WIKA juga telah menunjuk empat penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk mudharabah, yaitu PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia.

Adapun masa penawaran umum obligasi dan sukuk tersebut dilakukan mulai Kamis (2/9/2021) sampai Jumat (3/9/2021). Penjatahan dilaksanakan pada 6 September 2021, pengembalian uang pemesanan 8 September 2021, pendistribusian secara elektronik 8 September 2021, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 September 2021.

Dana obligasi untuk untuk membayar sebagian utang jangka pendek kepada PT Bank BTPN Tbk (BTPN). Sedangkan dana dari penerbitan sukuk akan WIKA manfaatkan sebagai modal kerja.

Sumber: Investor Daily