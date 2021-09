Standarisasi Diperlukan untuk Capai Target Produksi Udang 2 Juta Ton

Kamis, 2 September 2021 | 16:49 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran Yudi Nurul Ihsan menyampaikan, untuk bisa mencapai target produksi udang nasional sebanyak 2 juta ton per tahun di 2024, perlu adanya standardisasi di berbagai sisi. Antara lain standarisasi farming dan balai, standarisasi SDM, serta standarisasi induk, benih, dan pakan.

“Balai-balai yang ada perlu kita optimalkan untuk menghasilkan induk yang berkualitas, benih udang yang tahan penyakit dan lain sebagainya. Kemudian dengan wilayah laut yang kita miliki, kita juga bisa melakukan standarisasi budidaya. Misalnya konsep shrimp estate, itu bisa saja dijadikan standar yang bisa dikembangkan,” kata Yudi Nurul Ihsan dalam acara Bincang Bahari “Terobosan Kuasai Pasar Udang Dunia,” yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (2/9/2021).

Shrimp estate sendiri merupakan skema budidaya udang berskala besar di mana proses hulu hingga hilir berada dalam satu kawasan. Proses produksinya pun didukung oleh teknologi agar hasil panen lebih optimal, mencegah penyakit, serta lebih ramah lingkungan yang sesuai dengan konsep budidaya terintegrasi.

Yudi melanjutkan, standarisasi SDM juga menjadi bagian penting ketika kegiatan budidaya udang nantinya dilakukan secara massif. Begitu juga dengan standarisasi induk, benih, dan pakan.

“Artinya kita harus punya satu standar yang sama, sehingga bisa menghasilkan udang dengan kualitas yang sama,” kata Yudi.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) TB Haeru Rahayu menyampaikan, saat ini luasan tambak yang ada di Indonesia ada sekitar 804.803 hektar yang terdiri dari tiga komponen, yaitu tradisional, semi intensif, dan intensif. Dari tiga komponen tersebut, produksinya di 2019 sebanyak 856.753 ton per tahun. Artinya masih jauh dari target 2 juta ton per tahun.

KKP juga telah menyusun sejumlah strategi untuk mencapai target tersebut. Dimulai dari melakukan evaluasi terkait data dan juga regulasi yang ada. Pasalnya saat ini banyak tambak di pesisir pantai yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang ada. Padahal KKP saat ini mengusung dua pendekatan yang saling seimbang, yaitu ekologi dan ekonomi.

“Strategi selanjutnya, kita juga melakukan revitalisasi. Jadi tambak-tambak tradisional yang luasnya 247.803 hektar kita coba ingin naikan. Saat ini produksinya di antara 0,5 sampai 0,7 ton per hektar per tahun, kita ingin naikkan jadi 2 ton per hektar per tahun,” kata TB Haeru.

Berikutnya adalah membuat modeling budidaya udang berbasis kawasan. Di tahun ini, KKP sudah berkolaborasi dengan Pemda Kebumen dengan membangun 100 hektar tambak udang modern. Selain skema tambak udang berbasis kawasan, KKP juga memiliki terobosan lain yakni tambak udang terintegrasi dengan penggunaan lahan yang lebih luas.

Sumber: BeritaSatu.com