PMI Manufaktur Membaik, Pemulihan Ekonomi Akan Terus Diperkuat

Kamis, 2 September 2021 | 19:44 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Purchasing Managers’ Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia pada bulan Agustus 2021 berada pada angka 43,7. Padahal di sepanjang triwulan II 2021, PMI manufaktur Indonesia selalu dalam zona ekspansi (>50), bahkan mencatatkan rekor tertinggi secara berturut-turut pada April (54,6) dan Mei 2021 (55,3). Namun, kondisi di Agustus 2021 ini sudah lebih baik dibandingkan dengan bulan Juli 2021 yang sebesar 40,1.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan, penyebaran Covid-19 masih menjadi penyebab terbebaninya sektor manufaktur selama dua bulan berturut-turut sejak Juli 2021.

Namun, mulai menurunnya kasus Covid-19 per 31 Agustus 2021 sebanyak 10.534 kasus per hari setelah mencapai puncak hingga 56.757 kasus per hari di 15 Juli 2021, telah mampu memperbaiki indikator produksi dan permintaan, meski masih dalam level yang kontraktif. Ke depan, upaya pemulihan ekonomi juga akan terus diperkuat.

"Pemerintah akan terus melakukan percepatan vaksinasi serta memberikan stimulus bagi dunia usaha melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar pandemi Covid-19 semakin terkendali dan kepercayaan dunia usaha dapat kembali meningkat. Kerja sama masyarakat juga harus terus didorong untuk menjaga momentum pemulihan yang sedang berlangsung, sehingga lebih lanjut mendorong pemulihan sektor manufaktur yang strategis bagi perekonomian," ujar Febrio dalam keterangan resminya, Kamis (2/9/2021).

Febrio menyampaikan, kontraksi PMI Manufaktur di Indonesia juga sejalan dengan kontraksi di beberapa negara, termasuk keenam di ASEAN yakni Myanmar (Juli 33,5; Agustus 36,5), Vietnam (45,1; 40,2), Malaysia (40,1; 43,4), Singapura (56,3; 44,3), Filipina (50,4; 46,4), dan Thailand (48,7; 48,3).

"PMI Manufaktur di ASEAN sebagian besar mengalami penurunan dari bulan Juli akibat tren kasus yang masih cukup tinggi dan bervariasinya kebijakan re-opening yang dilakukan negara-negara tersebut," kata Febrio.

Sumber: BeritaSatu.com