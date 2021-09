Ma’ruf Amin: Industri Kelapa Sawit Miliki Peran Strategis

Kamis, 2 September 2021 | 19:59 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden (wapres) Ma'ruf Amin menyebut industri kelapa sawit merupakan sektor strategis yang melibatkan lebih dari 7 juta warga negara Indonesia. Pemerintah pun gencar melaksanakan program peremajaan sawit rakyat (PSR). Ma’ruf mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dan menguasai 55% pasar ekspor global.

“Industri dan perkebunan kelapa sawit memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Industri dan perkebunan kelapa sawit mampu menciptakan kesempatan kerja yang cukup luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkait,” kata Ma’ruf saat hadir secara virtual dalam panen perdana PSR, Kamis (2/9/2021).

Ma’ruf mengutip data dari Kementerian Pertanian (Kemtan) pada 2019. Jumlah petani yang terlibat di perkebunan kelapa sawit sebanyak 2,67 juta orang. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit sebanyak 4,42 juta orang. Artinya lebih dari 7 juta orang terlibat dalam kegiatan itu.

Pada 2020, ekspor pertanian tumbuh 15,79% atau mencapai Rp 451,77 triliun dibanding dengan periode yang sama pada 2019. Pada periode Januari-Juni 2021, nilai ekspor pertanian mencapai Rp 277,95 triliun atau meningkat 40,29% dibanding periode yang sama pada 2020.

Khusus untuk ekspor komoditas kelapa sawit pada 2020 mencapai US$ 22,97 miliar atau setara dengan Rp 321,5 triliun. Angka ini naik 13,6% dibandingkan pada 2019.

Dalam konteks itu, PSR merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat yang masih tergolong rendah, yaitu sekitar 3,7 ton per hektare per tahun. Padahal, potensi yang dapat dihasilkan bisa mencapai 8 ton per hektare per tahun.

“Selain sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada pekebun rakyat, peremajaan sawit rakyat juga merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional yang mampu menyerap banyak tenaga kerja di masa pandemi Covid-19,” katanya.

Sampai dengan 2022, pemerintah menargetkan peremajaan sawit rakyat pada lahan seluas 540.000 hektare. Untuk 2021, program ini ditargetkan menyasar seluas 180.000 hektare dengan alokasi dana sebesar Rp 5,567 triliun.

“Untuk mencapai target tersebut, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan industri sawit perlu bersatu padu, bekerja bersama, dan berkolaborasi. Diperlukan kerja sama yang erat oleh tiga pihak dalam rangka pengelolaan sawit berkelanjutan, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat,” kata Ma'ruf.

Sumber: BeritaSatu.com