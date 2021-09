Klaim Pengangguran ke Level Terendah Pandemi, S&P 500 Naik Cetak Rekor

Jumat, 3 September 2021 | 06:04 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street pada pedagangan Kamis (2/9/2021) menguat setelah klaim pengangguran mingguan Amerika Serikat (AS) mencapai level terendah sejak dimulainya pandemi Covid-19.

S&P 500 naik 0,3% menjadi 4.536,95, mencapai rekor penutupan tertinggi ke-54 sepanjang 2021. Dow Jones Industrial Average menguat 131,29 poin, atau 0,4%, menjadi 35.443,82, didorong Walgreens dan Chevron. Sementara Nasdaq Composite berbasis teknologi naik 0,1% menjadi 15.331,18, mencapai rekor penutupan.

Klaim pertama kali asuransi pengangguran mencapai 340.000 untuk pekan yang berakhir 28 Agustus, lebh baik dibandingkan perkiraan Dow Jones sebesar 345.000. Jumlah tersebut juga merupakan terendah sejak Maret 2020.

Data tersebut muncul sehari sebelum laporan pekerjaan utama Agustus, yang dipantau investor untuk menguraikan seberapa cepat bank sentral Federal Reserve (the Fed) akan menghapus kebijakan moneter. Para ekonom memperkirakan 720.000 pekerjaan ditambahkan pada bulan itu, turun dari 943.000 pekerjaan pada Juli.

"Dengan klaim pengangguran yang mencapai titik terendah pandemi, pasti ada optimisme saat kita melihat gambaran pekerjaan penuh," kata Direktur Strategi Investasi E-Trade, Mike Loewengart.

Ketua Fed Jerome Powell telah menekankan perlunya data pekerjaan yang kuat sebelum bank sentral mulai melonggarkan program pembelian obligasi.

Chewy dan Five Below menjadi penggerak utama perdagangan Kamis, masing-masing jatuh 9,3% dan 13%, setelah melaporkan hasil kuartalan. Saham ChargePoint, pembuat sistem pengisian kendaraan listrik, melonjak 8,2% setelah melaporkan pendapatan kuartalan.

September telah menjadi salah satu bulan terlemah musiman tahun ini, tetapi banyak yang memiliki pandangan bagus di pasar karena secara teknikal tetap solid dan upaya pembukaan kembali ekonomi dari pandemi.

