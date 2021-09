Harga Minyak Naik di Tengah Harapan Pemulihan Ekonomi

Jumat, 3 September 2021 | 06:59 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik lebih US$ 1 per barel pada Kamis (2/9/2021) menyusul optimisme pemulihan ekonomi global meskipun pandemi Covid-19 masih menghantui. Optimisme itu muncul setelah persediaan minyak mentah AS turun lebih dari yang diantisipasi.

Minyak mentah Brent naik US$ 1,44, atau 2%, menuju US$ 73,03 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) ditutup naik US$ 1,40, atau 2%, menjadi US$ 69,99 per barel.

Reli singkat ini mendorong minyak mentah berjangka AS di atas MA 50 hari untuk pertama kalinya dalam sebulan, sinyal bullish (penguatan) bagi investor. Selain itu, kontrak minyak mentah di kemudian hari menguat lebih dari bulan depan, tanda lain bahwa pelaku pasar memperkirakan permintaan akan meningkat karena pasokan menurun.

Sementara Administrasi Informasi Energi Rabu (1/9/2021) mengatakan di Amerika Serikat, persediaan minyak mentah turun 7,2 juta barel pekan lalu.

"Ada alasan bagus untuk reli ini, kami memiliki 1,5 juta barel yang masih offline di Teluk, jumlah minyak mentah kemarin turun 7,2 juta barel dan penyimpanan berada di level terendah sejak September 2019," kata Direktur Energi Berjangka Mizuho, Robert Yawger.

Sementara jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru tunjangan pengangguran turun minggu lalu. Adapun pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Agustus turun ke level terendah dalam lebih 24 tahun. Hal ini menunjukkan pasar tenaga kerja membaik meskipun ada kasus Covid-19.

Optimisme tentang pemulihan ekonomi global juga dipicu Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan produsen sekutu termasuk Rusia, dikenal OPEC+, menaikkan perkiraan permintaan 2022.

Kelompok tersebut pada Rabu, sepakat melanjutkan kebijakan penghapusan pengurangan produksi secara bertahap dengan menambah 400.000 barel per hari (bph). Keputusan itu mengabaikan permohonan Amerika Serikat yang ingin mempercepat penghapusan pembatasan pasokan.

Sementara badai Ida telah menutup sekitar 80% produksi minyak dan gas di Teluk Meksiko. Kilang minyak di Louisiana bisa memakan waktu berminggu-minggu untuk memulai kembali produksi sehingga akan melemahkan permintaan minyak mentah. Namun hal itu bisa diimbangi dengan peningkatan produksi yang lambat di lepas pantai.

"Pemulihan pemrosesan minyak mentah mungkin akan memakan waktu lama dari penghentian daripada produksi minyak mentah, yang menunjukkan bahwa stok minyak mentah akan meningkat dalam beberapa minggu mendatang," kata analis Commerzbank, Carsten Fritsch.

Adapun permintaan bensin India akan mencapai rekor tahun ini karena lebih banyak orang turun ke jalan setelah pelonggaran pembatasan.

Sumber: CNBC