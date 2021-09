Harga Emas Konsolidasi Jelang Data Pekerjaan AS

Jumat, 3 September 2021 | 07:26 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas dalam tahap konsolidasi cenderung melemah pada perdagangan Kamis (2/9/2021) karena investor mengabaikan pelemahan dolar. Investor fokus pada data pekerjaan penggajian non-pertanian (nonfarm payrol) Amerika Serikat (AS) yang dirilis Jumat (23/9/2021) sebagai pijakan kebijakan pengurangan stimulus Federal Reserve (the Fed).

Harga emas di pasar spot turun 0,2% menjadi US$ 1.809,60 per ons, sedangkan emas berjangka AS melemah 0,3% ke US$ 1.811,5.

"Pasar emas saat ini sedang berkonsolidasi dan tidak mengindahkan hal lain sampai pengumuman data pekerjaan muncul," kata Kepala Strategi Blue Line Futures Phillip Streible di Chicago.

Investor emas tampaknya tidak terlalu memperhatikan penurunan dolar. Logam mulia biasanya naik ketika dolar melemah karena membuat emas lebih murah bagi mereka yang memegang mata uang lainnya.

Pelaku pasar juga mencermati data yang menunjukkan lebih sedikit orang Amerika mengajukan klaim baru tunjangan pengangguran minggu lalu, meskipun ada lonjakan kasus Covid-19.

Data tersebut muncul setelah Simposium Kebijakan Ekonomi tahunan Jackson Hole, di mana Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pemulihan pasar tenaga kerja akan menentukan kapan bank sentral mulai mengurangi pembelian asetnya.

Emas sangat sensitif terhadap penurunan suku bunga, yang menurunkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Laporan Departemen Tenaga Kerja AS soal penggajian non-pertanian Agustus diperkirakan menunjukkan 728.000 pekerjaan baru, menurut jajak pendapat Reuters.

Di tempat lain, perak turun 1,2% menjadi US$ 23,88 per ons, paladium melemah 1,8% menjadi US$ 2.398,58, dan platinum turun 0,5% menjadi US$ 996.23.

