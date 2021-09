IHSG Berpeluang Menguat, Simak Saham Pilihannya

Jumat, 3 September 2021 | 08:02 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan menguat di tengah sentimen positif global.

"IHSG berpeluang menguat," kata Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang Jumat (3/9/2022).

BACA JUGA Saham BBCA Paling Aktif Saat IHSG Melemah

Dia mengatakan peluang kenaikan IHSG dipicu klaim pengangguran AS yang mencapai terendah sejak Maret 2020 serta menguatnya bursa saham AS. Indeks DJIA menguat setelah 3 hari sebelumnya mengalami pelemahan. Sentimen lain adalah naiknya harga beberapa komoditas seperti minyak, batu bara, CPO, nikel dan timah di tengah turunnya yield obligasi AS tenor 10 tahun ke level 1,289%.

Riset MNC menyatakan, secara teknikal IHSG pada perdagangan hari ini akan bergerak di rentang 6.035 - 6.127.

Sementara Bursa AS Wall Street Bursa AS Wall Street pada pedagangan Kamis (2/9/2021) menguat setelah klaim pengangguran mingguan Amerika Serikat (AS) mencapai level terendah sejak dimulainya pandemi Covid-19. S&P 500 naik 0,3% menjadi 4.536,95, mencapai rekor penutupan tertinggi ke-54 sepanjang 2021. Dow Jones Industrial Average menguat 131,29 poin, atau 0,4%, menjadi 35.443,82, didorong Walgreens dan Chevron. Sementara Nasdaq Composite berbasis teknologi naik 0,1% menjadi 15.331,18, mencapai rekor penutupan.

Adapun indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup turun 12,7 poin (0,21%) ke level 6,078,22 pada perdagangan Kamis (2/9/2021). Level tertinggi indeks mencapai 6,110,05, sedangkan terendah di level 6,054,28. Sebanyak 210 saham harganya naik, 277 saham turun dan 160 saham stagnan. Nilai transaksi harian di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai Rp 9,34 triliun.

Adapun untuk rekomendasi saham:

1. PT Summarecn Agung Tbk (SMRA) Rp 810- Rp 880

Buy Rp 830.

2. PT Astra International Tbk (ASII) Rp 5.150- Rp 5.400

Buy Rp 5.250.

3. PT Bank Danamon Tbk (BDMN) Rp 2.600- Rp 2.990

Buy Rp 2.790.

4. PT Indotambang Megah Raya Tbk (ITMG) Rp 16.300 - 17.050

Buy Rp 16.550.

5. PT Indofood Sukes Makmur Tbk (INDF) Rp 6.350 - Rp 6.650.

Buy Rp 6.450.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com