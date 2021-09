Dua Lini Bisnis CrediBook Dukung Digitalisasi UMKM Ritel dan Grosir

Jumat, 3 September 2021 | 14:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Aplikasi pembukuan digital usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), CrediBook meluncurkan CrediMart, toko grosir online berbasis web untuk membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan stok barang dagangan sehari-hari. Pelaku usaha dapat berbelanja grosir secara online dan akan diantarkan ke lokasi pemesan 1 x 24 jam setelah pesanan dilakukan.

CEO dan co-founder CrediBook, Gabriel Frans menjelaskan, CrediMart lahir untuk menghilangkan hambatan pada proses pengadaan stok barang dagang para pelaku UMKM.

"Selain pencatatan keuangan, UMKM seperti toko dan warung juga menghadapi hambatan dalam pengadaan stok barang dagang. Akibatnya, stok barang dagang di toko atau warung jadi tidak lengkap, yang berpotensi mengurangi penjualan mereka. Sehingga kami hadirkan CrediMart, toko grosir online agar UMKM bisa belanja stok barang dagang tanpa harus meninggalkan lokasi usaha," ujar Gabriel dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Jumat (3/9/2021).

Gabriel menjelaskan, CrediMart dilengkapi dengan cara pembayaran yang fleksibel mulai dari tunai, cash on delivery atau COD, hingga skema jatuh tempo. Skema bayar jatuh tempo atau buy now pay later, juga dihadirkan untuk memudahkan pemilik usaha mengelola cash flow.

"Cara bayar jatuh tempo ini tentu sulit didapatkan apabila belanja langsung ke toko grosir konvensional. Toko atau warung dengan riwayat pembayaran yang baik dapat menikmati fasilitas cara bayar jatuh tempo ini di CreditMart,” jelasnya.

Gabriel menambahkan, CrediMart berkolaborasi dengan toko grosir konvensional. CrediMart membantu menjual barang milik toko grosir konvensional, dengan berperan sebagai sales bagi mitra grosir di ranah online.

"Platform CrediMart mendigitalisasi transaksi yang selama ini dilakukan secara fisik atau tatap muka oleh toko grosir dengan pemilik usaha. Para pelanggan yang berbelanja di CrediMart juga mendapatkan added value seperti fasilitas pengantaran dan fleksibilitas cara bayar," tambahnya.

Tidak hanya berhenti pada digitalisasi pengadaan stok barang dagang, CrediBook turut mendukung UMKM Indonesia untuk memanfaatkan internet dalam pengelolaan usaha. Aplikasi CrediStore resmi diluncurkan pada Kamis (1/9/2021) guna membantu UMKM berjualan online dengan mudah.

"Bagi UMKM, berjualan lewat online adalah hal yang susah-susah gampang. Tidak semua bisa membuat laman toko online sendiri. Alternatifnya, mereka berjualan di media sosial. Namun, kami menemukan banyak pelaku UMKM kesulitan mengelola pesanan pelanggan karena media sosial memang tidak menyediakan fitur jual-beli. CrediStore kami hadirkan untuk membantu UMKM membuat toko online dan mengelola pesanan dengan mudah,” jelas Gabriel.

Menurut Gabriel, CrediStore tersedia di Google Play Store dan Apple App Store, dan dapat digunakan oleh beragam sektor UMKM, mulai dari toko kelontong, agen pulsa, laundry, makanan dan minuman, hingga ke sektor jasa.

"Tidak ada alasan lagi bagi UMKM Indonesia untuk tidak memanfaatkan internet dalam berjualan. Mulai dari tools yang memudahkan berjualan online hingga pasar yang besar, semuanya ada di Indonesia. Angka transaksi online di Indonesia bahkan menyentuh angka Rp 23,66 triliun. Jangan sampai UMKM melewatkan momentum ini,” tandas Gabriel.

Peluncuran dua lini bisnis CrediBook ini mendapat apresiasi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Fiki Satari mengungkapkan, peluncuran CrediStore dan CrediMart menjadi momentum kebangkitan UMKM.

"Target 30 juta digitalisasi UMKM di tahun 2024 perlu disokong dengan inovasi produk digital yang mampu menyelesaikan masalah pelaku UMKM. CrediStore dan CrediMart mampu menghilangkan inefisiensi yang dihadapi UMKM ritel dan grosir di lapangan," kata Fiki.

Saat ini, tambah Fiki, usaha ritel mendominasi populasi UMKM. Aplikasi CrediStore diharapkan dapat digunakan oleh rekan-rekan UMKM ritel untuk membantu pemasaran produk secara online. Terlebih, optimalisasi katalog digital atau e-catalogue dan social commerce dapat membantu meningkatkan penjualan.

"Kami juga yakin CrediMart membantu pemilik toko dan warung memenuhi stok barang dagangannya dengan lebih mudah sambil juga mendukung peningkatan pendapatan para pelaku usaha grosir. Mudah-mudahan digitalisasi yang dilakukan CrediBook akan meningkatkan produktivitas UMKM Indonesia,” tandas Fiki.

