OT Group Perkuat Lini Bisnis Produk Sanitasi dan Kebersihan

Jumat, 3 September 2021 | 18:30 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Live talkshow Prima Protect Plus dalam rangka peluncuran produk sabun kesehatan terbaru dari OT Group, Jumat, 3 Septeber 2021. (Foto: Dok. OT Group)

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi covid-19 tidak selalu berdampak buruk pada dunia bisnis. Sejumlah bisnis justru mengalami pertumbuhan positif signifikan, diantaranya produk-produk sanitasi dan kebersihan.

OT Group yang selama ini fokus pada produk-produk makanan dan minuman, melihat peluang tersebut untuk mengembangkan unit bisnis sanitasi dan kebersihan yang sebelumnya dipasarkan melalui jalur B2B (business to business).

Membidik konsumen langsung melalui jalur ritel, OT Group melalui PT Casa Verde Indonesia (CVI), meluncurkan produk-produk pada kategori tersebut. OT Group hadir melalui merek Prima Protect Plus dalam bentuk masker, hand sanitizer, dan hand soap.

"Respon pasar yang sangat baik mendorong OT Group, melalui PT CVI kembali mengembangkan produk, kali ini di kategori sabun kesehatan dengan merek dagang Prima Protect Plus," ujar Head of Corporate and Marketing Communication OT Group, Harianus Zebua, dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (3/9/2021).

Harianus menjelaskan, produk yang menargetkan pasar keluarga khususnya kaum Ibu ini, diharapkan menjadi alternatif bagi keluarga Indonesia dalam memilih produk untuk merawat kesehatan dari luar.

"Apalagi pada masa pandemi, mandi setelah beraktivitas di luar rumah merupakan salah satu protokol kesehatan yang penting untuk dijalankan,” jelasnya.

Menurut Harianus, pandemi bukanlah penghalang untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga. Ibu yang bijaksana tentunya akan mengupayakan perlindungan maksimal dengan memilih produk-produk yang terbaik yang diberikan bagi seluruh anggota keluarga.

"Kami mengomunikasikan sabun kesehatan Prima Protect Plus sebagai pilihan Ibu Indonesia, karena Ibu yang biasanya paling konsen dalam memilih yang terbaik bagi keluarga. Saat ini konsumen Indonesia memiliki pilihan sabun kesehatan berkualitas, aman dan memberi manfaat optimal dengan perlindungan hampir 100% terhadap kuman," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com