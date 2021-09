Hutama Karya Bawa Pulang Dua Penghargaan CSR Award 2021

Sabtu, 4 September 2021 | 13:50 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Hutama Karya (Persero) membawa pulang 2 penghargaan sekaligus pada ajang Indonesia CSR Awards (ICSRA) 2021.

Hutama Karya berhasil meraih penghargaan 3rd The Best CSR of The Year 2021, Kategori SOE’s Company – Non Public Company serta kategori The Best Indonesia CSR Leader 2021.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan, penghargaan ini menjadi salah satu bukti perusahaan mampu untuk terus menjalankan berbagai kegiatan dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bermanfaat sekaligus berkelanjutan, dengan mengedepankan penerapan ISO:26000 untuk pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan target SDGs 2030.

"Dalam melaksanakan program TJSL, Hutama Karya berkomitmen pada 3 prinsip, diantaranya people, planet dan profit dengan mengadopsi pendekatan environment, social and governance (ESG). Memulai perjalanan bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, Hutama Karya senantiasa terus meningkatkan kinerja dengan berupaya menciptakan kehidupan yang

harmonis dengan masyarakat dan lingkungan,” ujar Tjahjo dalam keterangan persnya, Sabtu (4/9/2021).

Tjahjo menyampaikan, program CSR Hutama Karya telah memiliki beberapa program unggulan antara lain Pelayanan Pelanggan yang meliputi HK Toll Apps, Kampanye SETUJU, Operasi Simpatik, serta HK Peduli Lingkungan yang mencakup kegiatan Konservasi UPG diJTTS, Green Living, Penghijauan dan Daur Ulang Sampah melalui alat yang ramah lingkungan.

Hutama Karya dinyatakan lolos dan sukses dalam penilaian yang telah dilakukan oleh dewan juri ICSRA 2021 berkat paparan presentasi yang diberikan oleh tim tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perseroan, atas berbagai penerapan program yang dilakukan perusahaan selama tahun 2021 khususnya di tengah pandemi.

Sumber: Investor Daily