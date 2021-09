Luncurkan Komunitas Blockchain, IOV Labs Ingin Promosikan Inovasi RSK di Pasar Asia

Minggu, 5 September 2021 | 07:32 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan di balik platform kontrak pintar bertenaga bitcoin RSK dan RSK Infrastructure Framework (RIF), IOV Labs mengumumkan ekosistem baru yang ditujukan untuk perusahaan. Tahun ini, IOV Labs juga meluncurkan komunitas online di Indonesia.

Pertemuan pertama IOV Labs dengan pasar Asia telah dimulai melalui pendirian perusahaan joint venture IOV Asia, untuk mempromosikan inovasi RSK di pasar Asia. RSK sendiri adalah blockchain paling aman untuk membangun kontrak pintar di dunia, memungkinkan protokol DApps dan DeFi yang diamankan oleh jaringan Bitcoin untuk memberdayakan orang dan meningkatkan akses ke layanan keuangan di seluruh dunia.

"RSK telah berada di garis depan gerakan Decentralized Finance (DeFi) Bitcoin. Gerakan ini adalah perpanjangan alami dari teknologi Bitcoin, yang melibatkan pengembangan lapisan teknologi baru di atas jaringan. RSK memungkinkan terciptanya solusi kontrak cerdas bagi pengguna Bitcoin, yang dapat bertransaksi di jaringan melalui mekanisme bridging yang aman," kata Diego Gutierrez Zaldivar, pendiri dan CEO IOV Labs dalam keterangannya, Minggu (5/9/2021).

RSK menjadi solusi lapisan kedua revolusioner untuk bitcoin, memungkinkan pengembangan kontrak pintar di blockchain pertama di dunia. Sebagai sidechain bitcoin, RSK akan menguntungkan ekosistem bitcoin dengan menyediakan serangkaian layanan baru yang ditargetkan untuk meningkatkan transaksi, kemampuan untuk menukar uang dengan cepat dari fungsi mata uang apa pun.

"Salah satu kesulitan terbesar yang dihadapi cryptocurrency seperti bitcoin adalah skalabilitas. RSK dapat mendukung rata-rata 10 transaksi per detik, dibandingkan dengan 3,3 transaksi per detik dalam Bitcoin," jelas Diego.

Diego menambahkan, dengan memberikan kontrak cerdas dan peningkatan skalabilitas ke ekosistem bitcoin, RSK memberikan nilai dan memperluas fungsionalitas, meletakkan dasar bagi sistem keuangan masa depan. RSK juga sebagai platform kontrak pintar pertama berdasarkan bitcoin, juga yang pertama berhasil mengatasi beberapa kelemahan protokol bitcoin yang paling mencolok.

RSK memungkinkan konstruksi dan penerapan program dan aplikasi terdistribusi yang aman dan handal, serta kontrak pintar yang ter-update. Jaringan dapat menangani rata-rata 10 per detik, dengan waktu konfirmasi 20 hingga 30 detik per transaksi. Protokol RIF Lumino meningkatkan transaksi lebih eksponensial menjadi antara 5.000 dan 20.000 transaksi per detik.

Selain menawarkan waktu transaksi yang lebih cepat, biaya yang dikeluarkan juga jauh lebih rendah daripada Bitcoin. Pengguna akan membayar antara 20% dan 25% dari biaya transaksi di RSK, dibandingkan dengan biaya transaksi yang sama di jaringan Bitcoin.

RSK menjamin 40%-60% dari kekuatan hashing bitcoin melalui penambangan gabungan dan proses penambangan beberapa cryptocurrency sekaligus. Sebagai pemimpin di bidang blockchain, RSK telah mengamankan sejumlah integrasi ekosistem yang nyata. Sejak Februari 2019, RSK terintegrasi dengan bank Kolombia-Banco Davivienda dengan menyediakan teknologi e-wallet pembayaran mikro berbasis blockchain untuk aset digital yang memungkinkan pelanggan melakukan transaksi dengan cepat dan aman.

"Kontrak RSK Smart memiliki kemampuan untuk mengurangi risiko keuangan, mengurangi biaya administrasi dan layanan, serta meningkatkan efektivitas layanan keuangan untuk perusahaan keuangan dan teknologi terkemuka di Indonesia," imbuh Diego.

Kontrak pintar RSK menguntungkan lembaga keuangan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Untuk perusahaan perbankan investasi dan pasar modal di Indonesia, siklus penyelesaian yang diperpanjang telah berdampak pada pasar saham tradisional, secara signifikan mengurangi waktu penyelesaian dibandingkan dengan kontrak tradisional, membuatnya lebih menarik bagi pelanggan.

Sementara untuk perusahaan perbankan ritel dan komersial di Indonesia, kontrak pintra berpotensi meningkatkan bisnis pinjaman hipotek. Satu lagi, keuntungan yang didapat untuk perusahaan asuransi Indonesia, dapat menurunkan biaya pemrosesan dan overhead, terutama dalam pemrosesan klaim.

IOV Labs sendiri adalah perusahaan pencipta teknologi blockchain yang akan menggerakkan ekosistem keuangan global baru berdasarkan peluang, transparansi, dan kepercayaan. Saat ini bertanggung jawab untuk mengembangkan tiga platform RSK, RIF, dan Taringa.

Masing-masing platform ini berfokus pada ekonomi global yang sedang berkembang, berbiaya rendah, sangat aman, dan mudah digunakan. Mereka menanam benih untuk kemandirian finansial global dengan menggabungkan manfaat bitcoin dengan spektrum alat untuk mempromosikan dan mempertahankan pertumbuhan.

IOV Labs juga bekerja pada RIF dengan menyediakan mitra ekosistem RSK dengan alat dan layanan yang mereka butuhkan untuk membuat aplikasi terdesentralisasi dan layanan keuangan terbuka yang inovatif di RSK Blockchain, dengan 30 juta pengguna dan seribu komunitas online aktif jejaring sosial berbahasa Spanyol terbesar di Amerika Latin.

Sumber: BeritaSatu.com