Menhub Minta Pembentukan Konsorsium Operator Pelabuhan Patimban Dipercepat

Minggu, 5 September 2021 | 18:07 WIB

Oleh : Thresa Sandra Desfika / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mendorong percepatan pembentukan konsorsium perusahaan Indonesia - Jepang dalam pengoperasian Pelabuhan Patimban.

Adapun konsorsium itu rencananya terdiri dari PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI) dari Indonesia dan Toyota Tsusho Corporation dari Jepang.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi secara khusus bertolak ke Jepang untuk bertemu langsung dengan sejumlah pihak di Jepang untuk membahas percepatan pelaksanaan proyek.

"Kami ingin melakukan pertemuan government to government (G to G) dengan Pemerintah Jepang sehingga akan lebih memuluskan dan mempercepat kerja sama government to business (G to B) maupun business to business (B to B) dalam empat proyek pembangunan infrastruktur transportasi yang di kerjasamakan oleh kedua negara," ungkap Budi Karya dalam keterangan resminya, Minggu (5/9/2021).

Budi Karya menjelaskan, pada proyek Pelabuhan Patimban, pemerintah Indonesia mendorong pemerintah Jepang untuk ikutmempercepat pembentukan konsorsium dalam pengoperasian terminal kendaraan dan terminal kontainer di Pelabuhan Patimban, yaitu antara PT Pelabuhan Patimban Internasional dan Toyota Tsusho Corporation yang saat ini masih dalam proses negosiasi.

Selain itu, Menhub juga akan secara khusus mengupayakan kenaikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Indonesia pada proyek Pelabuhan Patimban yang dikerjasamakan dengan Jepang.

Sumber: BeritaSatu.com