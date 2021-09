Bursa Asia Mixed karena Data Pekerjaan AS di Bawah Ekspektasi

Senin, 6 September 2021 | 07:30 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik bervariasi (mixed) pada perdagangan Senin pagi (6/9/2021) menyusul data pekerjaan AS Jumat akhir pekan lalu yang jauh di bawah ekspektasi.

Nikkei 225 Jepang memimpin kenaikan di antara bursa utama kawasan, menguat 1,17% pada awal perdagangan. Sementara Topix bertambah 0,94%.

Di tempat lain, Kospi Korea Selatan turun 0,13%, sedangkan di Australia, S&P/ASX 200 terkoreksi 0,5%.

Indeks MSCI saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan melemah 0,07%.

Investor akan mengamati saham di Thailand pada Senin setelah perdana menteri negara itu dan beberapa menteri kabinet lainnya selamat dari mosi tidak percaya di parlemen pada akhir pekan, Reuters melaporkan.

Data pekerjaan AS Agustus jauh di bawah ekspektasi, dengan hanya menambahkan 235.000. Sementara ekonom yang disurvei oleh Dow Jones memprediksi ada tambahan 720.000 karyawan baru. Adapun tingkat pengangguran turun menjadi 5,2% dari 5,4%, sesuai perkiraan.

“Dalam pandangan kami, lesunya pemulihan pasar tenaga kerja dan lonjakan infeksi Covid-19 akan mendorong pertemuan bank sentral AS Federal Reserves (FOMC) menunggu sebelum mengumumkan mengurangi pembelian aset bulanan. Kami sekarang mengharapkan FOMC mengumumkan pengurangan US$ 10 miliar pembelian aset bulanan pada pertemuan 3 November," tulis analis di Commonwealth Bank of Australia dalam catatan Senin.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya berada di 92,109 setelah turun baru-baru ini dari atas 92,4.

Yen Jepang diperdagangkan pada 109,75 per dolar, lebih kuat dari level di atas 110,1 minggu lalu. Adapun dolar Australia diransaksikan pada US$ 0,7441, setelah naik dari bawah US$ 0,732 minggu lalu.

Harga minyak melemah pada jam perdagangan Asia pagi ini. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 0,95% menjadi US$ 71,92 per barel dan minyak mentah berjangka AS WTI melemah 0,91% menjadi US$ 68,66 per barel.

