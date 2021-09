Harga Lebih Tinggi, Indo Oil Perkuat Pasar Internasional

Senin, 6 September 2021 | 18:20 WIB

Oleh : Lona Olavia / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan pengolah kopra pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Indo Oil Perkasa Tbk (OILS) berencana membuka pasar baru di Thailand, Turki, Timur Tengah, dan Eropa. OILS membidik pasar internasional karena harganya lebih tinggi dibanding pasar dalam negeri.

Direktur Utama Indo Oil Perkasa, Johan Widakdo Liem, mengatakan, prospek minyak kopra (Crude Coconut Oil) saat ini begitu menjanjikan karena tuntutan pasar lebih besar dari pasokan.

Negara-negara yang memproduksi produk turunan CNO seperti Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Tiongkok, dan lain-lain membutuhkan pasokan dari negara-negara produsen kelapa yang tergabung dalam Asia Pacific Coconut Community (APCC), di mana Indonesia termasuk di dalamnya.

“Oleh karena itu, Indo Oil Perkasa berencana membuka pasar baru di Thailand, Turki, Timur Tengah, dan Eropa, dan saat ini sedang menyiapkan perizinannya untuk pasar baru tersebut,” kata Johan, dalam keterangan tertulis, Senin (6/9/2021).

OILS adalah produsen dan eksportir minyak kelapa yang berdiri pada tahun 2016 di Mojokerto, Jawa Timur, dan memproduksi minyak kopra beserta turunannya, yaitu minyak kelapa olahan (RBD Coconut Oil), serta bungkil kopra (copra meal).

Produk-produk perseroan telah dipasarkan ke Sri Langka, Malaysia dan Tiongkok, dan siap diluncurkan ke negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Pertumbuhan perseroan begitu pesat sehingga pada tahun 2020 sudah mampu berada di urutan ke-7 eksportir minyak kopra di Indonesia dengan penjualan hampir mencapai Rp 300 miliar atau naik 300% dalam tempo lima tahun.

Selain memproduksi minyak kopra (CNO) biasa, OILS juga memproduksi CNO premium dengan kualitas setara dengan minyak kelapa yang telah melalui proses penyulingan (refinery).

Ini berarti CNO premium produksi OILS memiliki kandungan asam lemak bebas maksimal 3% saja serta nihil kandungan alfatoksin. Namun OILS tetap akan membangun pabrik penyulingan minyak goreng untuk dipasarkan ke dalam dan luar negeri.

Saat ini kapasitas produksi perseroan mencapai 100 ton CNO per hari atau setara dengan 150 ton kopra per hari. “Rencananya kapasitas produksi akan segera ditingkatkan menjadi 300 ton per hari,” sebut Johan.

Operasional produksi ditunjang oleh gudang yang dapat menampung 4.000 ton bahan mentah, tangki minyak dengan kapasitas 500 ton, serta gudang kopra berkapasitas 3.000 ton.

Terkait penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham, OILS yang merupakan emiten ke-31 di tahun ini menawarkan sebanyak 150 juta saham baru perseroan atau 33,04% dari modal yang disetor penuh.

Dengan harga saham perdana senilai Rp 270 per sahamnya maka perseroan meraih dana segar Rp 40,5 miliar. Dana segar dari IPO tersebut akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja pembelian bahan baku produksi.

OILS juga menerbitkan sebanyak 37,5 juta lembar Waran Seri I. Di mana, setiap pemegang empat saham baru Perseroan berhak memperoleh satu Waran Seri I, yang dapat dikonversi menjadi saham biasa dengan harga Rp 320 per saham. Adapun PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin emisi efek.

Sumber: BeritaSatu.com