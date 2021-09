Bursa Asia Mixed Jelang Rilis Neraca Perdagangan Tiongkok

Selasa, 7 September 2021 | 08:54 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka bervariasi pada perdagangan Selasa (7/9/2021). Investor menunggu data neraca perdagangan Tiongkok dan keputusan suku bunga bank sentral Australia.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,85%, indeks komposit Shanghai turun 0,05%, Hang Seng Hong Kong turun 0,03%, S&P/ASX 200 turun 0,39%, Kospi Korsel turun 0,66%.

BACA JUGA Indeks Futures Wall Street Menguat

Pasar modal Jepang positif berkat sentimen pergantian perdana menteri. Calon PM Jepang Fumio Kishida mengatakan akan menambah stimulus untuk pemulihan ekonomi Jepang.

Bank of Australia akan mengumumkan suku bunga siang ini. Sementara Tiongkok akan mengumumkan neraca perdagangan Agustus di saat yang bersamaan.

Wall Street ditutup karena libur Hari Buruh.

Harga minyak mentah dunia jenis Brent naik 0,12% ke US$ 72,31 per barel pagi ini, sedangkan harga minyak mentah WTI turun 0,46% ke US$ 68,97 per barel.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com