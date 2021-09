Upgrade Layanan Digital, BNI Perkuat Tiga Produk Champion

Selasa, 7 September 2021 | 19:43 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menjadi satu dari sedikit perbankan nasional yang mengkombinasikan dua layanan keuangan, yaitu conventional bank dengan financial technology (fintech) player. Dalam bahasa sederhana, BNI pemilik produk layanan keuangan sekaligus mengembangkan platform sendiri. Pada era open banking, BNI bahkan mengembangkan produknya untuk menjadi produk digital yang dapat dipasarkan di platform-platform digital yang dikembangkan pihak ketiga, mulai e-commerce hingga fintech.

Direktur TI dan Operasi BNI YB Hariantono mengatakan, inisiasi digital yang siap dilaksanakan BNI melalui layanan open banking akan mencakup seluruh produk, digital platform, dan perluasan layanan pada ekosistem berbasiskan model business to business to consumer (B2B2C). "Pilihan BNI untuk mengembangkan konsep layanan digital menyeluruh tersebut kini semakin kencang dengan adanya tiga produk champion, yaitu BNI Direct, New Mobile Banking BNI, dan BNI Open API," kata YB Hariantono, Selasa (7/9/2021).

Untuk nasabah korporasi, BNI menghadirkan layanan cash management melalui platform BNI Direct yang menawarkan solusi terintegrasi untuk layanan payment management, collection management, liquidity management, hingga value chain management. Adapun untuk layanan open banking solution, BNI telah menciptakan 280 jenis layanan yang digunakan oleh 3.000 partner dari kalangan fintech dan e-commerce.

Produk Champion BNI lainnya adalah The New BNI Mobile Banking. Disrupsi digital merupakan era kebangkitan baru bagi Digital Banking BNI. "The New BNI Mobile Banking hadir untuk menjawab kebutuhan nasabah segmen ritel yang kini semakin dinamis," ujarnya.

Terdapat sejumlah fitur baru yang dapat dinikmati nasabah. Misalnya personalisasi profil. Kehadiran New BNI Mobile Banking ini juga menjadi bagian dari solusi terintegrasi bagi nasabah business banking. The New BNI Mobile juga memiliki berbagai fitur unggulan yang semakin memudahkan masyarakat untuk bertransaksi antara lain, cardless withdrawal, fitur My QR, fitur investment, hingga international remittance.

Sumber: Investor Daily