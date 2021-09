Bursa Asia Dibuka Bervariasi, Jepang Revisi PDB Triwulan 2

Rabu, 8 September 2021 | 08:11 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka bervariasi pada perdagangan Rabu (8/9/2021). Jepang merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan kuartal II 2021.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,17%, S&P/ASX 200 Australia turun 0,45%, Kospi Korsel turun 0,39%.

Menurut data Pemerintah Jepang, pertumbuhan ekonomi Jepang naik 1,9% (annualized), lebih tinggi daripada proyeksi awal 1,3%. Revisi pertumbuhan PDB juga lebih tinggi dari median survei Reuters di angka 1,6%.

BACA JUGA Dow Jones Melemah Terdampak Sentimen Varian Delta

Dow Jones Industrial Average ditutup melemah pada perdagangan Wall Street, Selasa (7/9/2021), di tengah sentimen dampak varian delta terhadap pembukaan kembali ekonomi.

Dow Jones terkoreksi 0,76% ke 35.100, S&P 500 turun 0,34% ke 4.520,03, dan Nasdaq naik 0,07% ke 15.374,33.

Goldman Sachs men-downgrade proyeksi pertumbuhan ekonomi karena varian delta dan memudarnya stimulus fiskal. Goldman Sachs memperkirakan pertumbuhan ekonomi 5,7% pada 2021, di bawah konsensus 6,2%. Goldman Sachs juga memangkas proyeksi kuartal IV menjadi 5,5% dari 6,5%.

Harga bitcoin turun ke US$ 46.500 setelah sempat menyentuj US$ 52.000 pada perdagangan kemarin. Pergerakan bitcoin menjadi volatil setelah El Salvador resmi menjadi negara pertama yang menetapkan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.

Harga minyak mentah dunia kembali melemah pada perdagangan Selasa (7/9/2021). Arab Saudi memangkas harga minyak mentah untuk pasar Asia menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya permintaan minyak. Namun, data ekonomi Tiongkok dan turunnya produksi AS menahan harga minyak turun lebih lanjut.

Pada penutupan Selasa, harga Brent turun 0,73% ke US$ 71,69 per barel, sedangkan WTI turun 1,36% ke US$ 68,35 per barel. Pada Rabu pagi (8/9/2021), Brent naik 0,03% ke US$ 71,71, dan WTI naik 0,25% ke US$ 68,52.

Sumber: CNBC.com