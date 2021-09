Dari Alternatif Jadi Adiktif, Podcast Ternyata Kolaborasi dengan Radio

Di Balik Disrupsi

Rabu, 8 September 2021 | 08:29 WIB

Oleh : FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Di Balik Disrupsi kembali hadir dengan mengundang podcast management terbesar di Indonesia, Podkesmas Asia Network (PAN). Diwakili oleh Chief Enabler Officer, Roy Simangunsong dan Chief Brand Voice, Ananda Omesh. bersama Karin Novilda (Awkarin) yang memulai acara dengan mengedukasi penonton mengenai disrupsi yang dibuat oleh

podcast.

“Jelas ini sebuah disrupsi karena radio sampai ikut menyesuaikan untuk upload audionya ke platform podcast atau membuat aplikasi khusus untuk play-on-demand,” jelas Karin.

Sesi semakin seru dengan kolaborasi Ananda Omesh dan Roy Simangunsong yang tergabung dalam PAN yang ternyata adalah portfolio dari Absolute Confidence, perusahaan pembiayaan modal ventura (venture capital) milik host Aryo Ariotedjo.

Indonesia sekarang posisi ketiga sebagai pendengar podcast terbanyak dan semakin adiktif. Ketika ditanyakan mengenai kesulitan di industri ini adalah, “kita mau manage komunitas dan ekosistem supaya hidup, salah satu tantangan terbesar adalah meyakinkan bahwa podcast itu bisa menghasilkan uang makanya kita juga meluncurkan guide book ‘Cari Cuan dari Podcast’ untuk para podcaster,” jelas Omesh.

Selain itu, pada kesempatan ini juga, Bang Roy menjelaskan bahwa podcast tidak akan menggeser radio, bahkan pada kesempatan ini PAN berkolaborasi dengan radio untuk terus memperkuat dua audio. Bahkan Bang Roy yang memiliki pengalaman sangat banyak di dunia media berpesan, “Be true to yourself. Tidak usah gue mau kaya si A atau si B, just be yourself dengan catatan tetap bikin produksi dengan kualitas yang baik untuk pendengar”.

Di Balik Disrupsi hadir di Berita Satu News Channel dan Youtube setiap Senin pukul 19.30 - 20.00 WIB.

