IHSG Berpeluang Menguat, Simak Saham-saham Ini

Rabu, 8 September 2021 | 09:36 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini, Rabu (8/9/2021) diproyeksikan alami penguatan ke level 6,200 hingga 6,250. Adapun level support berada pada level 6,054, 6,021 dan resistance 6,170 dan 6,263.

Berdasarkan riset harian MNC Sekuritas, proyeksi ini sejalan dengan posisi indeks yang sedang pada posisi wave E dari wave (B) masih berpeluang menguat ke 6,200-6,250 atau ke 6,350 bila mampu break 6,263 untuk membentuk wave (Y).

"Namun demikian, tetap cermati support 6,054, 6,021, dan 5,938, apabila IHSG terkoreksi ke bawah level support-suportnya tersebut, maka IHSG akan mengarah ke 5,850-5,900," ujarnya.

Berikut rincian rekomendasi saham yang patut dicermati oleh para investor, di antaranya;

MRI - Buy on Weakness (6,250)

Buy on Weakness: 6,150-6,250

Target Price: 6,550, 6,750

Stoploss: below 5,950

ICBP - Buy on Weakness (8,425)

Buy on Weakness: 8,225-8,425

Target Price: 8,800, 9,475

Stoploss: below 8,075

BSDE - Buy on Weakness (1,010)

Buy on Weakness: 950-1,000

Target Price: 1,060, 1,125

Stoploss: below 910

ACES - Spec Buy (1,400)

Spec Buy: 1,380-1,400

Target Price: 1,470, 1,535

Stoploss: below 1,370

Sumber: Investor Daily