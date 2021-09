BI: Kerja Sama LCS dengan Tiongkok Kurangi Sensitivitas Nilai Tukar

Rabu, 8 September 2021 | 12:52 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBoC) sudah memulai implementasi kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal (local currency settlement/LCS) antara Indonesia dan Tiongkok. Kerja sama tersebut meliputi penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung (direct quotation) dan relaksasi regulasi tertentu dalam transaksi valuta asing antara mata uang rupiah dan yuan.

Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia Doddy Zulverdi menyampaikan, implementasi kerja sama ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi langsung dengan berbagai negara mitra, serta mendukung kemampuan BI mengelola stabilitas nilai rupiah melalui penguatan pasar valas di dalam negeri yang selama ini masih sangat didominasi mata uang kuat.

“Kita ini sangat sensitif terhadap pergerakan nilai tukar. Kita ingin mengurangi sensitivitas tersebut dengan membuat pasar valas domestik lebih seimbang. Jadi, bagaimana membuat transaksi perdagangan kita ini menggunakan mata uang yang memang relevan dengan mitra kita. Kalau dengan Jepang ya menggunakan rupiah dengan yen, kalau dengan Malaysia ya dengan rupiah dan ringgit, dengan Tiongkok ya rupiah dengan yuan,” kata Doddy Zulverdi dalam konferensi pers secara daring yang digelar BI, Rabu (8/9/2021).

Doddy menyampaikan, kerja sama LCS dengan Tiongkok ini juga bukan yang pertama. Sebelumnya, kerja sama serupa sudah dilakukan dengan Malaysia, Thailand dan Jepang. Sedangkan dengan Tiongkok resmi diimplementasikan mulai 6 September 2021.

Untuk mendukung operasionalisasi kerangka LCS menggunakan rupiah dan yuan ini, BI dan PBC telah menunjuk beberapa bank di negara masing-masing untuk berperan sebagai appointed cross currency dealer (ACCD). Bank-bank yang ditetapkan sebagai ACCD di Indonesia PT Bank Central Asia Tbk, Bank of China (Hong Kong) Ltd, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank UOB Indonesia.

Bank-bank yang ditetapkan sebagai ACCD di Tiongkok adalah Agriculture Bank of China, Bank of China, Bank of Ningbo, Bank Mandiri Shanghai Branch, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Maybank Shanghai Branch, dan United Overseas Bank (China) Limited.

Sumber: BeritaSatu.com