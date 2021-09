Ada Dana IMF di Cadangan Devisa Indonesia, Ini Kata BI

Rabu, 8 September 2021 | 14:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2021 tercatat US$ 144,8 miliar, meningkat signifikan dibandingkan akhir Juli 2021 yang sebesar US$ 137,3 miliar. Peningkatan ini terutama karena adanya tambahan alokasi Special Drawing Rights (SDR) sebesar 4,46 miliar SDR atau setara dengan US$ 6,31 miliar yang diterima Indonesia dari IMF. Namun tanpa SDR dari IMF, cadangan devisa Indonesia masih tetap meningkat sekitar US$ 1,2 miliar.

Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia Doddy Zulverdi menegaskan, penambahan SDR dari IMF ini bukan diminta Indonesia karena alasan sedang mengalami kesulitan. Pasalnya, cadangan devisa hingga akhir Juli 2021 yang sebesar US$ 137,3 miliar sudah lebih dari cukup yang setara dengan pembiayaan 8,9 bulan impor atau 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Tambahan ini betul akan kita terima dengan baik karena ini akan makin memperkuat, tetapi bukan karena kita sedang kesulitan. Ini bukan kebijakan yang spesifik dikeluarkan IMF untuk membantu Indonesia,” kata Doddy dalam konferensi pers secara daring, Rabu (8/9/2021).

Doddy menyampaikan, pada 2021, IMF menambah alokasi SDR dan mendistribusikan kepada seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, secara proporsional sesuai kuota masing-masing. Hal itu ditujukan untuk mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi, dan juga untuk memperkuat cadangan devisa global. Alokasi SDR tersebut didistribusikan kepada negara-negara anggota IMF tanpa biaya.

“Dalam pemberitaan, ada kesan SDR ini dialokasikan oleh IMF ke Indonesia karena sedang kesulitan, sama sekali tidak benar. Ini bukan hanya ke Indonesia, tetapi didistribusikan berdasarkan kuota. Amerika Serikat adalah negara yang paling besar di IMF sesuai ukuran ekonominya, dia paling banyak dapat SDR. Negara-negara Eropa dan Jepang juga jauh lebih besar dari kita,” terangnya.

Doddy juga menegaskan, SDR yang diterima dari IMF ini sangat berbeda dengan yang diterima saat kondisi krisis 1998. Ketika itu, Indonesia memang membutuhkan pinjaman utang dari IMF dan harus dikembalikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan

“SDR yang kita terima dari IMF dan juga diterima negara-negara lain anggota IMF ini bukan utang, tidak ada batas waktunya, tidak ada kemudian misalkan SDR yang sudah kita terima ini tahun depan atau 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi harus dikembalikan, tidak ada. Ini sifatnya semacam dana yang bisa digunakan untuk bersama. Jadi, bukan hutang, tidak ada batas waktu,” tegas Doddy.

