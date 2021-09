Marjin RFB-AXA Tower Tembus US$ 40 Juta Hingga Juli 2021

Rabu, 8 September 2021 | 15:48 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Perusahaan perdagangan komoditas berjangka, PT Rifan Financindo Berjangka cabang AXA Tower, Jakarta (RFB-AXA Tower) hingga Juli 2021 mencatat marjin di tengah pandemi Covid-19 yaitu US$ 40 juta naik 91,99% dibandingkan Juli 2020 sebesar US$ 20,834 juta. Pencapaian ini sama dengan raihan setahun penuh di tahun lalu.

"Sejalan dengan itu, pertumbuhan volume transaksi RFB-AXA Tower juga mencapai 357.109 lot atau tumbuh 59,92% dibandingkan tahun 2020," kata Chief Business Officer RFB, Isriyetti Ifwan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/9/2021).

Sementara total nasabah baru hingga Juli 2021 mencapai 928 orang, meningkat 69,03%.

Dia mengatakan, kinerja positif sepanjang tahun pandemi Covid-19 ini bukan tanpa sebab. Adaptasi strategi RFB-AXA dengan mengoptimalkan platform media online adalah kuncinya. “Kami melakukan shifting sekitar pertengahan tahun lalu dengan mempelajari beragam fungsi media sosial dan media digital lainnya untuk mengatasi tantangan bekerja selama pandemi,” kata dia.

Dia mengaku, meeting via online, e-company profile dan e-training membuahkan hasil yang ditandai kenaikan jumlah nasabah hampir 60%. “Kami juga tidak terkendala dengan kebijakan PPKM. Karena kegiatan edukasi ke nasabah bisa dilakukan oleh tim business consultant di mana pun tanpa harus ke kantor,” terang Iisrityetti.

Adapun target sampai akhir tahun ini, RFB-AXA mematok marjin sebesar US$ 70 juta. Angka ini tujuh kali lipat lebih besar dari target perusahaan yang hanya mematok US$ 10 juta per cabang.

Sumber: Investor Daily