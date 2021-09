United Tractors Kaji Akuisisi Tambang Baru

Rabu, 8 September 2021 | 20:20 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / WBP

Jakarta, Beritasatu.com— PT United Tractors Tbk (UNTR), emiten pertambangan batu bara tengah mengkaji masuk ke bisnis pertambangan lain seperti mineral. Sampai saat ini, perseroan masih dalam proses tahap studi dan due diligance.

Presiden Direktur United Tractors Frans Kesuma mengatakan, perseroan memiliki niat masuk ke pertambangan lain. Namun melihat harga komoditas yang saat ini sedang tinggi, maka sangat sedikit perusahaan yang ingin melepas asetnya. Jika pun ada di market, harganya cukup tinggi.

“Jadi rencana itu masih kajian dan tetap dijalankan, ada beberapa target baik itu di domestik atau di overseas (luar negeri). Tetapi belum ada satu yang dekat, dalam arti studi masih dijalankan, dengan ada beberapa yang masih dalam tahap due diligance,” ujar Frans dalam paparan publik, Rabu (8/9/2021).

BACA JUGA Anak Usaha United Tractors Kucurkan Pinjaman US$ 40 Juta untuk Suprabari Mineral

Frans menambahkan, akusisi tambang baru saat ini masih dalam tahap review, dan belum masuk negosiasi. Untuk melakukan review sebuah tambang, banyak aspek yang diperhatikan, seperti reserve (cadangan), dan akses untuk bisa delivery.

“Sejauh ini kalau boleh dibilang ada satu yang drop, ada satu lagi yang masuk untuk di-review, tapi belum ada perkembangan yang signifikan. Apakah opsinya mineral atau coal?Kkita paham untuk diversifikasi memang mineral lebih menjadi perhatian daripada batu bara,” ujar dia.

Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro menyampaikan, belanja modal (capital expenditure/capex) yang sudah dihabiskan hingga Juni 2021 sekitar US$ 73 juta dari target US$ 300 juta hingga akhir 2021. Sebagian besar atau sekitar US$ 40 juta untuk mendukung operasional di mining contracting diikuti pengembangan infrastruktur tambang emas.

“Sampai akhir tahun kami pasang target capex US$ 300 juta karena segmen mining contracting kemungkinan akan menghabiskan capex lebih besar di paruh kedua tahun ini untuk pembelian alat dan pengembangan infrastruktur tambang, serta juga di tambang emas martabe kami,” ujar dia.

Sebagai informasi, sepanjang semester I 2021, perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp 37,3 triliun atau naik sebesar 12% dari Rp 33,2 triliun pada periode yang sama tahun 2020. Seiring dengan peningkatan pendapatan bersih, laba bersih perseroan meningkat 11% menjadi Rp 4,5 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 4,1 triliun pada 2020.

Masing-masing segmen usaha, yaitu mesin konstruksi, kontraktor penambangan, pertambangan batu bara, pertambangan emas dan industri konstruksi secara berturut-turut memberikan kontribusi sebesar 25%, 41%, 20%, 12% dan 2% terhadap total pendapatan bersih.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily